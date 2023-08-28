На Кіровоградщині відкрито реабілітаційне відділення

У червні 2023 року розпочався процес створення та оснащення реабілітаційного відділення на базі Бобринецької лікарні шляхом надання комплексу медичних та психологічних послуг для відновлення здоров’я та благополуччя людей з інвалідністю внаслідок захворювань, травм та оперативних втручань.

Під час реалізації проєкту придбано нове медичне обладнання та технічні засоби для повноцінної роботи відділення реабілітації, а також упроваджено енергозберігаючі технології для забезпечення безперебійної роботи відділення та економії енергоресурсів, що є важливим аспектом в умовах триваючої війни.

І вже 14 серпня 2023 року відбулося офіційне відкриття першого реабілітаційного відділення в Бобринецькій громаді Кропивницького району. Тут можна отримати консультації стосовно подальшої реабілітації, психологічну підтримку, проведення профілактики захворювань, за потреби, наявний виклик бригади екстреної медичної допомоги.

Крім того є такі послуги, як оформлення довідок та формування медичних висновків, навчання пацієнтів або/та їхніх доглядачів особливостям догляду та профілактики, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги реабілітації.

Проєкт «Створення реабілітаційного відділення для осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною на базі КЗ «Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради» реалізує ГО «Стратегія майбутнього» за підтримки ПРООН у межах проєкту «Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною» та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.