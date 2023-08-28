Новітні рефлексії майстрів пензля

«Мистецтво, народжене війною» – це ще одна виставка в залі Музею мистецтв до Дня незалежності України. Вона презентує твори, що народилися протягом російсько-української війни і наглядно ілюструє рефлексії майстрів пензля на всі події цього часу.

Привітати митців з відкриттям виставки і подякувати їм за творчий внесок у майбутню перемогу прийшли колеги, друзі, представники громадських організацій та влади. Серед них голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Він, зокрема, сказав: «Дякую за те, що ви своєю творчістю виражаєте великі глибинні бажання – бажання перемогти, бажання жити у вільній демократичній високо розвинутій державі. Ми таку державу будуємо, ми знаємо, як це робити, і обов’язково так буде!»

Переважна більшість творів в експозиції виставки належить місцевим членам Національної спілки художників України. Назву лише деякі: «Обличчя незламних», «По нуZде» Андрія Хвороста, «Квітень 2022 року. Повітряна тривога» Олександра Демиденка, триптих «Моя Україна» Фелікса Полонського, «Маки в житі», «Куманці» Анатолія Шаповалова, «Червоне – то любов, а чорне – то журба» Ігоря Смичека, «Розстріляний янгол» Андрія Надєждіна, «Чумацький шлях» Анастасії Плітіної, портрет Олексія Глобенка роботи Ольги Коломієць.

Частину експозиції складають також роботи художників, котрі поки що не є членами Спілки, але вже встигли заявити про себе. Це Андрій Месюра, Ольга Краснопольська, Роман Ткаченко та Інна Колесніченко.

Результатом плідної співпраці музею із митцями з інших регіонів країни стали роботи «Україна – це свобода» і «Вогняна геєна» мураліста Олександра Брітцева та «Єнот-диверсант» Петра Лисенка. Урізноманітнюють експозицію також вироби Андрія Сотніченка, Григорія Савченка та Володимира Крутоуса.

Роман Любарський.