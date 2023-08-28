Олександрія передвереснева

Минулого тижня у місті відзначили День Державного прапора та День Незалежності, в автобусі КП «Олександрійський транспорт» привітали свого мільйонного пасажира, перевірили заклади освіти, молодь долучилася до «Діалогу перемоги», а у місті-побратимі – Баті знову підняли прапор Олександрії.

23 серпня керівництво громади, районної військової адміністрації, військові та депутати обласної ради поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку із нагоди Дня Державного прапора України. У День Незалежності містяни вшанували пам’ять загиблих земляків на Алеї слави у сквері імені Кравченка.

28 червня виповнився рік, як вийшли на чотири маршрути нові сучасні автобуси. А 21 серпня на маршруті 5/1 автобусом скористався мільйонний пасажир, жителька міста Юлія. З цієї нагоди їй вручили від підприємства подяку і символічний подарунок. «Дякуємо містянам і гостям за довіру до нашого транспорту. Наша команда працює над підвищенням якості перевезень. Тож для нас цифра мільйон – це стимул працювати ще краще, розвивати підприємство і мережу пасажирських перевезень», – зазначив директор КП Олександр Коновалов.

Зовсім скоро стартує новий навчальний рік у всіх закладах освіти громади. Комісія завершила перевірку стану готовності закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період. Загалом у громаді працює 17 шкіл, 16 дитячих садочків та 2 заклади позашкільної освіти. І всі вони вже пройшли перевірку.

Молодіжний простір «Другий поверх» долучився до проєкту «Діалоги перемоги», що проводяться у вигляді сесій, де молоді люди обговорюють, як вони можуть розвинути свою громаду та зробити її дружньою до молоді у часи війни. «Мабуть, наша молодь найактивніша серед усіх громад, з якими доводилось співпрацювати», – зазначила секретар міськради Вікторія Косяк. Учасники заходу обговорили ідеї облаштування природних зон, створення культурних майданчиків, проєкти щодо збереження чистоти в місті, утримання безпритульних тварин.