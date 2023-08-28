Суперечка через трубу

Можливо, якби керівники обласного водоканалу менше плакали й рідше скаржилися на споживачів-боржників та допотопну техніку, а краще організовували роботу підприємства, то й цього скандалу не сталося б. Мова про те, що жителі селища Нового вступили в суперечку з міською владою, котра, як вони вважають, хоче замінити їм водопостачальника. Бо кому ж хочеться мати справу з ненадійною організацією? От і частина новенського населення проти того, щоб зв’язуватися з ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Зате ці люди хвалять воду з обознівських свердловин, яку їм подає комунальне підприємство «Теплоенергетик». Точна кількість шанувальників води від «Теплоенергетика» невідома, але набралося 1238 людей, які бажають передусім обговорити проблему на громадських слуханнях, – ця їхня вимога й сформульована у недавньому зверненні до міського й обласного начальства. Тим часом жителі Завадівки замучилися від перебоїв з водою, яку їм постачає шахта. І, можливо, обласний водоканал колись прокладе туди трубу, щоб подавати дніпровську воду.

Надія на резервний водогін Про проблеми у водопостачанні обох мікрорайонів і навіть про способи їх розв’язання розповів кропивницьким журналістам на брифінгу заступник міського голови Олександр Вергун.

– Жителі селища Нового отримують воду з обознівського водозабору. Ще торік тут працювала одна свердловина, яка не забезпечувала повністю потреби новенців у воді, тож її подавали погодинно. Тоді відремонтували другу свердловину, і сьогодні селище отримує воду цілодобово у штатному режимі. Але ці свердловини і водомережі, довжина яких складає 5,8 кілометра, збудовано в 1972 році, на них часто стаються пориви. Вони вже потребують капітального ремонту. Труба пролягає через поле, і аварійна бригада не може дістатися до місць поривів. Щоб виконати ремонт, потрібне резервне водопостачання. Саме тому ОКВП «Дніпро-Кіровоград» запропонувало збудувати водогін до станції другого підйому у селищі Новому, який забезпечить жителів резервним безперебійним водопостачанням. Ремонт триватиме не один місяць.

Заступник міського голови запевнив, що новенцям нічого боятися: обознівський водозабір не закриватимуть. У планах міської влади – наступного року відремонтувати його. Буде збережено, за словами Вергуна, й лелеківський водозабір, хоча води там малувато. У Новому її отримують жителі кількох вулиць. Він потрібен ще й як джерело резервного водопостачання Кропивницького.

Коли ж почнуться роботи з приєднання селища Нового до мережі обласного водоканалу? Олександр Вергун на це запитання відповів, що найближчим часом «Дніпро-Кіровоград» розпочне процедуру закупівлі будівельних робіт, а вересні може розпочатися будівництво. Будматеріали для спорудження водогону до селища уже надала ЮНІСЕФ, вартість – 15 мільйонів гривень.

Готовий і проєкт.

Тариф на воду для новенців від приєднання до ОКВП «Дніпро-Кіровоград» не зміниться, пообіцяв посадовець. А на запитання, чи є у них підстави вести мову про чудову воду з обознівських свердловин, сказав, що якість дніпровської води вища, ніж добутої з обознівських свердловин. І пояснив, що через невисоку якість води «Теплоенергетик» довго не міг отримати дозвіл на видобуток води. Обознівські свердловини – не глибокі, близько 30 метрів. На такій глибині добра вода не водиться.

А в Завадівці – надзвичайна ситуація Коли проходив цей брифінг, Завадівка потерпала без води. Страждали і люди, і живність. Олександр Вергун в першу чергу пояснив, що воду в цей мікрорайон постачає Інгульська шахта, а бере її зі свердловини, розташованої поблизу села Великої Северинки Кропивницького району. Воду звідти отримує ще п’ять сіл району. Але води у цій свердловині небагато, дебет – 27 кубометрів на годину. Цього не вистачає навіть шахті. А водопровід, яким вода подається в Завадівку, – у жахливому стані, труби часто прориває, тож до людей вода просто не доходить. Так сталося й цього разу. Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала становище в Завадівці надзвичайною ситуацією місцевого значення.

Міська влада організувала завезення води жителям Завадівки комунальними автоцистернами.

Як же у мерії бачать розв’язання цієї проблеми? Виявляється, є два способи. Перший – під’єднати Завадівку до обласного водоканалу (та чи схоче керівництво водоканалу прокладати водопровід в окремий і не густонаселений мікрорайон?). Другий–державне підприємство «СхідГЗК», якому підпорядкована Інгульська шахта, десь візьме гроші на ремонт водопроводу. Але з фінансами у гірників зараз дуже сутужно, не вистачає навіть на зарплати. Бюджетне законодавство не дозволяє міській раді оплачувати ремонт водопроводу, який належить державному підприємству.

– Чекаємо на відповідь від керівництва “СхідГЗК” про можливість оплатити і розпочати ремонтні роботи. Якщо цього не станеться — прийматимемо рішення про інший спосіб вирішення проблеми, – сказав посадовець.

Дніпровська їм не така Маріанна Федотова – одна з 1238 жителів Нового, які минулого тижня підписалися під зверненням до міської й обласної влади, де викладено прохання провести громадські слухання з приводу наміру обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» постачати їм воду. А оскільки пані Маріанна – ще й авторка цього тексту, корреспондент

«УЦ» звернувся до неї за роз’ясненнями. Чим же новенцям така люба обознівська вода?

– Нас влаштовує вода, яку подає КП «Теплоенергетик», – запевнила активістка. – Щоправда, минулого року одна із свердловин вийшла з ладу, і впродовж двох місяців, поки тривав ремонт, вода в селище подавалася за графіком. Причиною аварії на свердловині була службова недбалість. Вийшла з ладу обсадна труба, бо її обслуговували неналежним чином. Водою, яку постачає «Теплоенергетик», ми задоволені. Я її й п’ю. Вона як кринична. Хоча з осадом, але його не було б, якби вчасно замінювалися фільтри.

Маріанна Федотова розповіла, що про плани ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щодо Нового місцеві жителі дізналися випадково, прочитавши повідомлення на сайті підприємства. Це було у двадцятих числах березня нинішнього року.

Люди занепокоїлися, оскільки, як стверджує Маріанна Федотова, їм раніше було обіцяно владою, що до зміни водопостачального підприємства в селищі Новому не дійде. На початку квітня новенці звернулися в міську раду і згодом отримали обнадійливу відповідь, що питання буде обговорене на громадських слуханнях. Згідно з однією з тих відповідей, про дату слухань новенцям мало бути повідомлено до 1 вересня нинішнього року. А нещодавно вони дізналися: слухань не буде, причина – через воєнний стан.

– Якби відразу сказали, що не буде слухань, то й не було б цього конфлікту, – каже Маріанна Федотова. – Люди обурені тим, що з ними так повелися. До того ж, Кропивницька міська рада виділила майже сім мільйонів гривень на приєднання новенської водопровідної мережі до ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у липні нинішнього року, а воно почало закуповувати матеріали на це в березні. Усе відбувається без урахування думки жителів.

Активістка не вірить, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» вчасно усуватиме пориви в Новому. Мовляв, чималенька відстань не сприятиме оперативності комунальників. Та й в інших мікрорайонах – порив на пориві.

Гарячі були б громадські слухання…

Віктор Іваненко, «УЦ».