Бережись самоката?

Електросамокати напрокат – нове явище в Кропивницькому, але люди швидко до них звикли і вже байдуже обходять на тротуарах. Деякі, щоправда, катаються. І частенько залишають їх у різних несподіваних місцях. Наприклад, біля водойми, що між восьмою школою і вулицею Джерельною. Бачачи таке, важко не відчути себе пророком. Так і хочеться вигукнути: цього й слід було чекати – і залишатимуть будь-де, і крастимуть, і трощитимуть, як нещасну Наталку Полтавку біля драмтеатру, а може, й дужче!

– Я теж дивувався, колись у Києві вперше побачивши електросамокати, які можна просто на вулиці взяти в оренду, – каже кропивничанин Дмитро Співак, мотоцикліст, велосипедист і самокатник. – Радянські люди не вірили своїм очам, спостерігаючи по телебаченню супермаркети на Заході, де товари – не за прилавком, а у вільному доступі, і ніхто їх не краде. Тепер і супермаркети у нас є, і вулична оренда самокатів. І ніхто їх масово не цупить. Та навіщо красти річ, якщо не зможеш нею користуватися? Перепрограмувати електросамокат – це непросто.

Стосовно самокатів, залишених користувачами далеченько від асфальтового покриття, Дмитро впевнений: фірма, якій вони належать,через це не втратить вигоди:

– Якщо заїдеш за межі, передбачені договором, гроші списуватимуться з твого рахунку, поки не відвезеш самокат в належне місце.

Загрози порядку на дорогах від орендарів самокатів пан Співак теж не бачить:

– Якщо людина не цінує свого життя, якщо їй байдуже до інших, вона знайде спосіб проявити себе. Зовсім не обов’язково брати в оренду самокат. Та й недешева це послуга: три з половиною гривні за хвилину.

Розповів Дмитро Співак і про те, як зручно мати свій електросамокат:

– Їду на ньому до гаража, де мотоцикл стоїть. Самокат складається, тож можу зайти з ним в магазин. Намагаюся їздити центральними вулицями. У темну пору доби освітлюю дорогу ще й додатковим ліхтариком.

Далі Дмитро пояснює, що самокати бувають різними за швидкісною характеристикою:

– Є такі, що розвивають максимум 20 кілометрів на годину. Є здатні набирати швидкість 50 кілометрів на годину. Раз проїхався з такою швидкістю, це страшно. Я по місту на мотоциклі їжджу зі швидкістю 50 – 60 кілометрів на годину. Є самокати з батареями, заряду яких вистачить доїхати з Кропивницького до Олександрії.

Поговорив автор цих рядків і з вінничанином Юрієм, який організував самокатний бізнес у Кропивницькому (сервіс називається ПРОКАТайся. )

– Були крадіжки в Кропивницькому. До десятка випадків зафіксовано. Більшість тих, хто краде, не має уявлення, як перевести самокат в персональне використання, – розповів Юрій.

Утім, за його словами, на початку діяльності в Кропивницькому крадіжки і пошкодження самокатів траплялися частіше, ніж тепер. Мабуть, поліція зробила свій внесок в підвищення правової грамотності народу.

А на тих, хто залишає самокати абиде, у власника теж є управа:

– Ми можемо за таке штрафувати. На карті в додатку чітко позначено місця, де можна залишати самокати. Відповідальність же за залишення самоката на проїзній частині несе користувач. Наші працівники можуть виправити таку ситуацію, якщо стануть очевидцями. У всіх містах таке трапляється.

Як зрозумів автор цих рядків зі сказаного Юрієм, у Кропивницькому бізнес ведеться нормально.

Тим часом держава почала наводити лад у використанні електросамокатів. Навесні ухвалено зміни до законодавства, якими легкі електричні транспортні засоби поділено на дві категорії. Перша – ті, що мають від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвивають максимальну швидкість 25 км/год. Їх визначають як «легкий персональний електричний транспортний засіб» (всі прокатні самокати опиняються в цій категорії). У Європі електросамокати цієї категорії прирівнюються до велосипедів.

Друга категорія – електросамокати, які можуть їхати зі швидкістю 10 – 50 км/год і мають від двох коліс. Їх назва – «низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб». У Європі вони прирівнюються до мопедів.

Пристрої, які їдуть зі швидкістю більш ніж 50 км/год, ймовірно, розглядатимуться як мотоцикли.

Далі уряд має внести зміни до ПДР – регламентувати, що можна і чого не дозволяється водіям електросамокатів різних категорій. Будуть і штрафи.

Віктор Іваненко, «УЦ».