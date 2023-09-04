Чи потрібне перейменування?

Дійшло й до Олександрії. Український інститут національної пам’яті пропонує перейменувати Олександрію Кіровоградської області. Місто потрапило в перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики. У своєму Телеграм-каналі міський голова Сергій Кузьменко організував опитування місцевих жителів із цього приводу. Також він доручив топонімічній комісії розібратися й віднайти відповідні документи, які могли б підтвердити, що Олександрія названа на честь російських імператорів.

На думку краєзнавців-істориків А.Пивовара, Н.Жахалової, Д.Вирського, ніякого «царського сліду» у назві міста не існує, немає жодного підтвердження, що назва походить на честь онука Катерини II майбутнього імператора Олександра I.

Про заснування міста говорить унікальний документ, опублікований академіком, дослідником козацької України, автором класичної тритомної «Історії запорізьких козаків» Дмитром Яворницьким. У листуванні Катеринославського намісницького правління зі Словенською духовною консисторією у 1784 році вказувалось, що «у тутешньому Катеринославському намісництві засновано п’ятнадцять повітів», серед яких був і Олександрійський. Цікаво, що паралельно існувало дві назви – Олександрійськ і Олександрія. Та за два роки остаточно закріплюється назва населеного пункту, який отримує статус міста, – Олександрія й остаточно закріплюється назва повіту – Олександрійський.

Тобто назва міста є похідною від назви повіту, а назва повіту не пояснюється жодним офіційним документом епохи найменування Олександрійська-Олександрії. На сьогодні остаточної відповіді із доведеними фактами та документально підтвердженими даними щодо походження назви міста надати неможливо. Походження назви міста є не вирішеною історико-краєзнавчою проблемою, яка, можливо, буде розв’язана лише з віднайденням документальних свідчень про найменування Олександрійська-Олександрії.

А на думку місцевого журналіста Віктора Голобородька, теперішня назва має еллінське коріння. У той час, коли на цій території головував Григорій Потьомкін, він мав жваву листування із імператрицею Катериною II. В їхніх листах часто зустрічалося ім’я Олександра Македонського – еллінська культура була дуже модною.

Краєзнавець Валерій Жванко також не підтримує ідею зміни назви. «Я проти перейменування міста. Вагомих доказів і документів, на честь кого названо Олександрію, немає», – запевнив пан Валерій.

Олександр Чуднов, краєзнавець, історик, категорично проти перейменування Олександрії. «Навіть більшовики не змогли змінити назву. А вони тоді могли робити все що завгодно. Назва не імператорська. І це потрібно зрозуміти. Це ім’я на честь грецької культури, якою шанувалися тодішні люди», – переконаний пан Олександр.

Хотілось почути думки тих, хто хоче змінити назву, але поки що не вдалося.

Самі олександрійці не дуже схвально ставляться до перейменування міста. Підтримки починанню Інституту національної пам’яті майже не зустріти. Люди звикли жити в Олександрії й про нову назву нічого чути не хочуть.