Інструменти місцевої демократії для інтеграції ВПО

У трьох громадах Кіровоградщини проаналізовані положення, які регламентують використання інструментів локальної демократії. Таким чином команда громадської організації «Нова Дружківка» завершила перший етап проєкту «Взаємодія для розвитку місцевої демократії», мета якого сприяти розвитку місцевої демократії та залученню до цього процесу ВПО в Олександрійській, Знам’янській та Приютівській громадах.

«Цей аналіз яскраво демонструє наскільки неоднорідним може бути підхід в різних громадах до впровадження інструментів локальної демократії, навіть в межах однієї області. І тут мова не лише про демократію, бо сам факт наявності положення чи статуту ще говорить, що локальна демократія розвинута. Тут мова про забезпечення можливості реалізації громадянами своїх конституційних прав, перш за все.

З того, що можна констатувати, то спільним є завищення кількісних вимог щодо використання того чи іншого інструменту. Коли необхідно зібрати 10 або 25 тисяч підписів під ініціативою проведення загальних зборів або громадських слухань, стає зрозумілим неможливість цього.

І ще одна фундаментальна річ, як на мене, це визначення суб’єкта, який має право використовувати такі інструменти. Навіть в межах однієї громади і одного положення зустрічаються поняття: житель, мешканець, член територіальної громади тощо. Це суперечить принципу правової визначеності та не дає чіткої відповіді на питання, наприклад, чи може брати участь в місцевому самоврядуванні особа з числа ВПО. Отже, поки в статуті або положеннях не буде застосовуватись єдиний підхід, складно буде розуміти, хто має право, а хто ні», – зазначив Роман Кисленко, аналітик проєкту.

Результати аналізу були презентовані під час робочих зустрічей з секретарями місцевих рад Знамʼянської, Олександрійської та Приютівської громад.

«Ми розуміємо, що влада в нас – це громада, це наші жителі. В першу чергу, демократія – це показник свідомості людей, показник свідомості керівництва громади. Тому ми намагаємось у себе в громаді використати всі її аспекти.

Найперше, що ми маємо зробити – це розробити статут та стратегію розвитку. Ці документи ми напрацюємо разом з програмою DOBRE. Положення про загальні збори, громадські слухання та місцеві ініціативи – розробимо разом з командою «Нової Дружківка» в поточному проєкті.

ВПО Приютівської громади активно включилися в життя громади, деякі з них вже придбали житло і вирішили залишитися. Тому вони для нас вже свої. Вони в курсі подій і актуальних проблем, готові діяти і покращувати ситуацію в громаді», – прокоментувала Вікторія Лисенко, секретар Приютівської селищної ради.

«Мета нашого проєкту – сприяти довгостроковій інтеграції ВПО в громади в контексті доступу до інструментів місцевої демократії та можливості впливати на питання, які безпосередньої їх стосуються. Аналіз, який провела наша команда, це спроба допомогти місцевим радам переглянути існуючі положення та популяризувати серед всіх членів громади, в тому числі переселенців, зрозумілий механізм впливу на те, як буде розвиватися громада. Під час зустрічей з секретарями рад ми обговорили результати аналізу отриманих від них документів та те, яким чином команда «Нової Дружківки» може бути корисною у розрізі розвитку локальної демократії. Я впевнений, що синергія призводить до кращих результатів», – зазначив Сергій Пронкін, менеджер проєкту, керівник ГО «Нова Дружківка».

У наступному етапі проєкту для мешканців та переселенців з трьох громад будуть проведені навчання з використання інструментів локальної демократії та роботи з конфліктами у громадах.

«Ми прихильники комплексного підходу. І якщо працюємо з органами місцевого самоврядування, обов’язково вивчаємо, хто буде користуватися результатами нашої аналітики. І в наступному етапі проводимо навчання, аби наша діяльність була максимально корисною для всіх», – прокоментував Сергій Пронкін.

Проєкт «Взаємодія для розвитку місцевої демократії» реалізується громадською організацією «Нова Дружківка» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України».