Олександрія вдячна

Минулого тижня відбулися засідання виконкому, благодійний захід «Дякуємо ЗСУ за літо!», традиційна акція «Школярик», підприємців привітали з професійним святом, а біля музею відкрилася вулична інсталяція.

В останній день серпня виконком затвердив рішення, яким управлінню освіти дозволено організувати безоплатне харчування в 2023-2024 навчальному році. «Сума зміниться з 37 на 50 гривень. За рахунок бюджету міста покращимо харчування наших дітей, при цьому суттєвого навантаження на батьків не відбудеться. Адже відтепер змінена й формула розрахунку. Раніше 60% вартості сплачували батьки, 40% – місцевий бюджет. Зараз 50 на 50: половину сплачуватимуть батьки, половину – бюджет. Тому зробимо хорошу справу для наших маленьких олександрійців», – поінформував міський голова Сергій Кузьменко.

На засіданні виконавчого комітету цього року запланували відновити реконструкцію вулиці Скічка у 14-му мікрорайоні. Реконструкція цієї вулиці розпочалася у 2021 році за рахунок співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Проте минулого року через війну та відсутність фінансового ресурсу роботи довелося призупинити. У 2023 році уряд України надав дозвіл на виконання капітального ремонту доріг і виділив фінансування з державного бюджету, що дало можливість відновити реконструкцію вулиці. Крім того, в Олександрійській громаді ведеться кап­ремонт вулиць Володимирської, Героїв Нацгвардії, Джерельної та Запорізької.

Вулична інсталяція «Герої не вмирають» відкрилася біля музейного центру. Зібрали її з фондів музею в рамках відзначення Дня пам’яті загиблих захисників України.

2 вересня в місті за підтримки міського голови відбувся благодійний день. Організаторами заходів є благодійний фонд «Моя броня» та громадська організація «Сильна Олександрійщина». У ході благодійного дня проводився збір коштів, які планують направити на придбання камери Go-Pro та дрона Mavic 3T для спецпідрозділу «Омега».

Сергій Кузьменко привітав підприємців із професійним святом: «Щиро дякую за те, що в такі важкі часи ви продовжуєте працювати, за те, що ви є патріотами України та допомагаєте нашим захисникам».

У міській дитячій бібліотеці відбулася благодійна акція «Школярик», яка проводиться щорічно перед початком нового навчального року. Фахівці міського центру соціальних служб разом із бібліотекарями організували розважально-ігрову програму для дітей шкільного віку з родин загиблих військових та учнів початкових класів із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Діти брали активну участь в іграх, танцях, конкурсах та гралися з аніматорами.