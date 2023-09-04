«Переважна більшість шкіл буде працювати очно»

Школа – барометр суспільства. А ще – його термометр і манометр. Ставлення влади до вчителів чітко і прямо відповідає на питання: куди спрямована її політика – у майбутнє чи минуле? Ставлення педагогів до влади найчастіше відміряє їй час роботи на високих постах. Все змінюється в нашому житті, але дві дуже великі групи людей – вчителі та учні, як і раніше, бережуть традиції освіти, передають і приймають знання та вміння, зберігають пам’ять та взаємну повагу на все життя. А 1 вересня залишається святом мільйонів українців, навіть якщо війна, навіть якщо зовсім не до свят, а навчальний рік де-факто розпочинається 4 вересня.

Сьогодні наша розмова з начальницею управління освіти Кропивницької міськради Ларисою Костенко.

– Почну з того, що не повинно скасовуватися за жодних обставин. Хочу привітати вас та всіх освітян Кропивницького з новим навчальним роком. З якими думками ви, умовно кажучи, пішли цього року до школи?

– Дякую за привітання. Ми налаштовані вчитися, бо дітям потрібне спілкування, у нас дуже багато планів та проєктів, і ми хочемо, щоб наші діти навчалися офлайн, і навчалися в безпеці.

– Головне питання: чи всі школи обласного центру повністю готові до нового навчального року?

– Готовність під час війни – це в першу чергу безпека і безпекова ситуація, і це в першу чергу укриття. За 2023-й рік нам вдалося збільшити кількість місць в укриттях в школах і садочках більше ніж на 5 тисяч. Це дає нам можливість навчатися в першу і другу зміну, і в деяких школах – змішано, тобто ми готові до всіх викликів, які будуть і у 2023-2024 навчальному році.

– Як справи із заповненням класів?

– Тут ситуація різниться, тому що і демографічна ситуація – менше іде дітей в перший клас, і багато дітей, які навчаються, на сьогоднішній день за межами України, за кордоном, але вони ще вважаються учнями наших шкіл. І тому не всі класи заповнені, але ми розуміємо, що від того, як ми сформуємо мережу на 1 вересня, залежить, чи вистачить нам коштів на фінансування заробітної плати освітянам. Тому ми зараз з керівниками закладів узгоджуємо всі питання для того, щоб сформувати оптимальну мережу, за якою ми будемо жити у наступному навчальному році.

– Чи повністю укомплектовані педагогічні колективи?

– Педагогічні колективи укомплектовані, але є ряд спеціальностей, які постійно потрібні, є вакансії посад для вчителів інформатики, фізики, математики. І колективи шукають саме досвідчених вчителів, тому що на сьогоднішній день є певні вимоги, певні виклики. Це підготовка до НМТ, це позакласна робота з дітками, тому потрібні фахівці з досвідом. Але ми чекаємо і молодих вчителів, які готові присвятити себе, своє життя саме педагогічній ниві.

– Чи вирішено всі питання із заробітною платою педагогів?

– Заробітна плата у нас забезпечена.

Чи багато дітей навчатиметься у наших школах з-за кордону?

– Ми починаємо навчальний процес, щоб він був в законному руслі, з урахуванням того, що 1 вересня переважна більшість шкіл буде працювати очно. І ми знаємо, що діти, які проживають за кордоном, обов’язково мають ходити в місцеву школу. Приєднуватися до наших дистанційних уроків у них можливості немає, це велике перенавантаження і дітей, і в той же час перенавантаження наших вчителів. Тому ми відійшли від такого формату. І діти переходять там на сімейну або екстернатну форму навчання, тобто це трошки інше навантаження та інший механізм. Більше 2000 дітей на сьогоднішній день проживають за кордоном, але вважаються нашими учнями. На заміщення в нас прийшли й зараховані діти з родин внутрішньо переміщених осіб. Це більше ніж 1200 учнів, але ми спостерігаємо, що на 1 вересня таких дітей більше. Дітки, які проживають у місті Кропивницькому, вчилися в школах на окупованих територіях і потім рахувалися в тих школах для того, щоб зберегти навантаження вчителів, які там викладають. Але на сьогоднішній день дозволено, що ці діти можуть рахуватися в двох школах, і тоді таких дітей у нас буде більше, вони будуть навчатися і не втрачати шанс повернутися в свою рідну школу.

– Під час минулої великої війни справжньою проблемою була різна підготовка дітей одного класу. Чи спостерігається зараз таке явище?

– Так. Є освітні втрати, спостерігається таке явище тому, що ми на дистанційному навчанні вже третій рік, і є ті діти, в яких не було можливості постійно приєднуватись до дистанційних уроків, ось у них є освітні прогалини. Але ми налаштовуємо своїх вчителів, що початок вересня – це обов’язкова додаткова робота з нашими учнями, щоб вони виявили, чого не знають діти з предмету за попередній клас. І декілька тижнів вони будуть працювати, щоб зменшити оці освітні втрати.

– Якщо минулими роками головними завданнями школи були українізація та досягнення європейського рівня освіти, то тепер на перше місце вийшла безпека. Що зроблено і що планується зробити в цьому плані?

– Безпека – це безпечний освітній простір. Якщо на початку війни достатньо було знайти приміщення в школі, очистити його, зробити входи й виходи, то на сьогоднішній день ми робимо поточні капітальні ремонти за кошти міського бюджету, за кошти міжнародних організацій, беремо участь у різних конкурсах. Так у 2023 році нам вдалося зробити 20 укриттів. Це і маленькі на 50 осіб, і на 300, і на 700 осіб. Також виділені кошти Управлінням капітального будівництва для того, щоб розпочати ремонт ще в 25 укриттях. Це складні проєкти. І ми плануємо, що будемо постійно продовжувати цю роботу, тому що розуміємо, що це відповідальність влади на найближчі роки. Ми повинні забезпечити містян або простішими укриттями, або бомбосховищами, або приміщеннями, які знаходяться до школи ближче ста метрів. Ми будемо жити ще, думаю, багато років з дотриманням ось цих всіх вимог. Але сьогодні ми робимо перший крок в цьому напрямку. У нас залишається один заклад освіти, там де до кінця вересня буде завершений ремонт в найближчому приміщенні. Там діти сядуть на навчання в школі очно вже з 1 жовтня. І на відстані 100 метрів від закладу буде укриття.

Друге, не менш важливе: державою поставлене завдання, що ми повинні постійно відпрацьовувати практичні знання учнів та батьків щодо знань мінної безпеки, пожежної безпеки, долікарської допомоги, основи безпеки життєдіяльності і інших навичок, які супроводжують воєнний стан, а потім й післявоєнний стан. Тому що ми знаємо, що наша країна настільки замінована, що нам постійно буде потрібно бути обізнаними в цьому напрямку. Прийняте рішення, що ми всім даємо рівний доступ до якісної освіти, і в нас створений ще в 2021 році Міжшкільний ресурсний центр. І ми в цьому році відкрили там новий напрямок – це кафедра безпеки. Вже зроблено для учнів два кабінети безпеки. Ще в одному завершуються ремонтні роботи, але обладнання придбане, і придбаний мобільний клас безпеки. Це означає, що є все обладнання, справжня мобільна лабораторія, яка буде переміщатися між закладами освіти. В стаціонарних класах безпеки будуть проходити практичні навички з основ здоров’я учні 7-9 класів. Тобто один раз на місяць вони підуть на 4 уроки труда, і потім – на два уроки основ здоров’я в клас безпеки. І також з ними буде працювати кар’єрний радник. Тобто такий насичений день буде для кожного учня 7-9 класів, яких у нас сім з половиною тисяч.

Учні 10-11 класів будуть проходити всі практичні навички під час вивчення предмету «Захист України». У нас також є два базових заклади. А для учнів 1-6 класів тематичні знання будуть даватися в кожній школі під час вивчення предмету «Основи здоров’я», і кожній школі буде долучено для 1-6 класів мобільну лабораторію «Клас безпеки». Спочатку ми навчимо всіх вчителів «Основ здоров’я» працювати з обладнанням, а потім вони вже самостійно будуть працювати в цьому інтерактивному класі.

– Тепер таке питання. Торік освітню галузь трясли різні конфлікти. Чи вдалося до початку цього навчального року знайти компроміси й зняти напругу?

– Конфлікти були і будуть, і від них ніхто не застрахований. Ми даємо пояснення кожній ситуації, шукаємо різні підходи, змінюємося, головне – не зациклюватись і постійно про це згадувати. Я вважаю, якщо є якійсь випадок, ми його вирішуємо і рухаємося далі. Тобто моє завдання – рухатись, розвиватися, допомагати, сприяти, організовувати.

– Останнє питання, яке під час війни, на жаль, відійшло на задній план, а колись воно гриміло, – це ергономіка. Діти вдома і в укриттях сидять на тому, що є, і працюють з отим, що є, скрючені, на диванах… Чи враховується в новій школі цей момент?

– Взагалі-то Нова українська школа включає заміну всіх меблів. Для 1-4-х класів початкової школи у нас меблі повністю замінені, всі парти одномісні, враховують фізіологічні особливості. А що стосується 5-6 класів, то був виступ нашого міністра про те, що буде рестарт Нової української школи, будуть виділятися кошти на подальше оновлення меблів і класів, тобто два роки в нас цей процес трохи гальмувався, але ми сподіваємося, що це все реалізується в найближчому майбутньому.