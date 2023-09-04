Свійська лелека Ципа

У родині Ткаченків, що живуть на Завадівці, з’явився новий член родини – лелека. У тому мікрорайоні багато лелек. Ходять по кручі, шукають поїсти, нікого не бояться. Від такої безпечності постраждав один із птахів – на нього напали собаки.

Микола відбив лелеку, приніс додому. Було зрозуміло, що птах поранений, стали шукати допомоги у ветлікарів. В одній з клінік зробили знімок, з’ясувалося, що літати лелека вже не зможе, тому забрали додому. Ірина, за фахом медсестра, робила перев’язки. Тим часом птах звикав до нової родини.

– Ми не могли його залишити без нагляду, – розповідає Микола. – Годуємо: то риби купимо, то сердечок курячих. Сусід іноді з риболовлі улов заносить. Ветлікар сказав, що це дівчинка віком один рік. Дружина назвала її Ципа. Та відгукується. Слухняна. Весь день по городі ходить (ми їй там водичку залишаємо). А надвечір йде до двору і – одразу до свого «будиночку». Зараз вона в бані живе. А на осінь та зиму, якщо залишиться у нас, треба їй будувати власне житло.

Ткаченки із задоволенням передали б лелеку до зоопарку, де їй буде веселіше серед подібних. Але мають захотіти власники закладу та приїхати за птахом. Нещодавно Микола відбив у собак ще одного лелеку, але той дуже постраждав, не вижив. Шкода, були б удвох.

Поки Ципа – свійська птаха в родині. У кого є бажання та можливість допомогти прогодувати лелеку, що символізує добро, злагоду та затишок, зв’яжіться з редакцією – дамо контакти Ткаченків.