Пенсія за особливі заслуги перед Україною: що змінилося?

На Кіровоградщині 8 519 осіб разом з основною пенсією (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років) отримують щомісячну надбавку ‒ за особливі заслуги перед Україною.
З 01 липня 2023 року змінено та оновлено перелік категорій осіб, які мають право на надбавку за особливі заслуги перед Україною.
Категорії осіб, які мають право на виплату даного виду надбавки
- Особи, визнані борцями за Незалежність України у XX столітті та реабілітовані, з числа тих, яких за політичними a6o релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового a6o іншого репресивного органу.
Підстава для призначення: довідка Регіональної комісії обласної державної адміністрації , що підтверджує статус особи.
Пенсію за особливі заслуги перед Україною даній категорії осіб призначають з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 01.07.2023 року.
Розмір такої надбавки ‒ 4200 гривень.
! Щороку з 1 березня (починаючи з 2024 року) розмір надбавки підвищуватиметься на коефіцієнт збільшення, визначений для індексації пенсій.
- Герої України; особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма i більше орденами України після проголошення незалежності України; особи, відзначені почесним званням України “народний” після проголошення Незалежності України; матері, які народили п’ять i більше дітей та виховали ïx до шестирічного віку.
Розмір такої надбавки ‒ 35-40 % розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це від 732 до 837 гривень.
- Ветерани війни, які після проголошення Незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), захист державного суверенітету та територіальної цілісності України; видатні спортсмени; космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків; особи, відзначені почесним званням України “заслужений”, державною премією України, нагороджені одним із орденів України.
Розмір такої надбавки ‒ 23-35 % розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це від 481 до 732 гривень.
Хто втратив право на пенсію за особливі заслуги?
З 01.07.2023 призначення даного виду надбавки скасовано:
* особам, які мають радянські звання та ордени;
* народним депутатам України;
* депутатам чотирьох і більше скликань Верховної Ради АР Крим, обласних, районних та міських рад.
Однак пенсії, призначені до 01.07.2023, виплачуватимуться і надалі на встановлених раніше умовах.
Важливо!
* Якщо особа одночасно має право на надбавки з кількох підстав, встановлюється надбавка, що є більшою, в максимальному розмірі.
* У разі збільшення прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, Пенсійний фонд України здійснює перерахунок розміру пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.
Законодавча база
Закон України від 29.05.2023 № 3113-ІХ “Про внесення змін до законів України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”та “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
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