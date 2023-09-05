Пенсія за особливі заслуги перед Україною: що змінилося?

На Кіровоградщині 8 519 осіб разом з основною пенсією (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років) отримують щомісячну надбавку ‒ за особливі заслуги перед Україною.

З 01 липня 2023 року змінено та оновлено перелік категорій осіб, які мають право на надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Категорії осіб, які мають право на виплату даного виду надбавки

Особи, визнані борцями за Незалежність України у XX столітті та реабілітовані , з числа тих, яких за політичними a6o релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового a6o іншого репресивного органу.

Підстава для призначення: довідка Регіональної комісії обласної державної адміністрації , що підтверджує статус особи.

Пенсію за особливі заслуги перед Україною даній категорії осіб призначають з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 01.07.2023 року.

Розмір такої надбавки ‒ 4200 гривень.

! Щороку з 1 березня (починаючи з 2024 року) розмір надбавки підвищуватиметься на коефіцієнт збільшення, визначений для індексації пенсій.

Герої України; особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма i більше орденами України після проголошення незалежності України; особи, відзначені почесним званням України “народний” після проголошення Незалежності України; матері , які народили п’ять i більше дітей та виховали ïx до шестирічного віку.

Розмір такої надбавки ‒ 35-40 % розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це від 732 до 837 гривень.

Ветерани війни, які після проголошення Незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), захист державного суверенітету та територіальної цілісності України; видатні спортсмени; космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків; особи, відзначені почесним званням України “заслужений”, державною премією України, нагороджені одним із орденів України.

Розмір такої надбавки ‒ 23-35 % розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це від 481 до 732 гривень.

Хто втратив право на пенсію за особливі заслуги?

З 01.07.2023 призначення даного виду надбавки скасовано:

* особам, які мають радянські звання та ордени;

* народним депутатам України;

* депутатам чотирьох і більше скликань Верховної Ради АР Крим, обласних, районних та міських рад.

Однак пенсії, призначені до 01.07.2023, виплачуватимуться і надалі на встановлених раніше умовах.

Важливо!

* Якщо особа одночасно має право на надбавки з кількох підстав, встановлюється надбавка, що є більшою, в максимальному розмірі.

* У разі збільшення прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, Пенсійний фонд України здійснює перерахунок розміру пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.

Законодавча база

Закон України від 29.05.2023 № 3113-ІХ “Про внесення змін до законів України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”та “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області