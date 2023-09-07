У Кропивницькому стартує проєкт підтримки жінок із родин військовослужбовців «Плюс-Плюс»

У Гончаренко центрі Кропивницький запускають проєкт підтримки жінок із родин військовослужбовців «Плюс-Плюс». У межах програми учасниці отримуватимуть юридичні та психологічні консультації, братимуть участь у майстер-класах та реалізовуватимуть власні ідеї.

За словами організаторів, Кропивницький потрапив до першої п’ятірки центрів освітньої мережі, у яких стартує пілотна частина програми. До проєкту на цьому етапі також долучилися Одеса, Київ, Подільськ та Миргород. У жовтні ініціативу «Плюс-Плюс» розширять на всю мережу Гончаренко центрів, яка сьогодні нараховує понад 25 просторів у різних містах України.

«Поки наші воїни нищать ворога, їхні дружини, матері, сестри та доньки потребують нашої підтримки і допомоги. Це неймовірні люди, які щодня чекають на коротке “Усе добре, люблю тебе, ++”, і попри всі труднощі не опускають руки і продовжують боротися. А тому пишаюсь, що Гончаренко центр ініціював цей проєкт. Ми маємо їм допомогти, і ми допоможемо», – розповів засновник мережі, народний депутат України Олексій Гончаренко.

Як зазначила директорка Гончаренко центру Кропивницький Вікторія Талашкевич, простір вже має довід роботи з родинами військовослужбовців та регулярно отримує запити про підтримку, зокрема юридичну.

«Наш центр у Кропивницькому від початку повномасштабного вторгнення слугує місцем, де небайдужі люди можуть зібратися та втілити свої ідеї у життя. Підтримати одне одного і зробити Перемогу на крок ближчою», – каже Вікторія Талашкевич.

Учасницям проєкту «Плюс-Плюс» пропонують безкоштовну психологічну та юридичну допомогу, освітні лекції та майстер-класи, а також допомогу в розробці та реалізації власних проєктів на базі центру. Головний принцип ініціативи – організовувати події під запит самих учасниць.

Перша зустріч з учасницями проєкту відбудеться у вівторок, 12 вересня, о 14:00 у Гончаренко центрі Кропивницький (вулиця Велика Перспективна, 4а). Для участі достатньо зареєструватися за цим посиланням. На цій зустрічі організатори планують презентувати ідею створення платформи «Плюс-плюс» і разом із учасницями сформувати подальшу програму.