«Заради миру і життя! за перемогу світла!»

Під таким гаслом колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» протягом 8-11 вересня цього року проводитиме IV Відкритий театральний фестиваль «Scene-Fest», присвячений мужнім воїнам Збройних Сил України та усьому незламному українському народу.

Участь у мистецькому форумі, наживо та у форматі онлайн, візьмуть 16 театрів драми і ляльок різних форм власності та театрів-студій з різних куточків України, а також колективи з Польщі, Грузії та Канади.

До уваги маленьких глядачів будуть представлені сучасні інтерактивні історії та музичні чарівні казки за класичними творами: «Гуси-лебеді», «Івасик-Телесик», «Татко для Кабанчика», «Одного дня в Африці» та інші. Для молодіжної та дорослої авдиторії учасники фестивалю обрали драматичні історичні та сучасні філософські твори: «Бравий вояка Швейк», «Мотлох», «Чіріклі. Циганська мати», «Відьма», «Дівчатка або Танець під дощем».

Щодня свої творчі доробки представлятимуть по чотири театральні колективи.

Хто бажає урізноманітнити своє культурне дозвілля, та зробити благодійний внесок на потреби наших мужніх захисників, завітайте до академічного обласного театру ляльок у м. Кропивницький.

Довідки за тел.: (097)707-31-72, (095)036-83-21,

загальна інформація – (0522) 24-28-94.