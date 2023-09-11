І знову про перейменування

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Влас. інф.
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12:45
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Наприкінці серпня під головуванням Олега Колюки відбулося чергове засідання топонімічної комісії, на якій були внесені  рекомендації Кропивницькій міській раді підтримати список із 14 запропонованих перейменувань. Про це повідомив керівник прес-служби міськради Сергій Якунін.

За його словами, підготовлений проєкт рішення міськради буде розглянутий депутатами на найближчому засіданні. Згідно проєкту пропонується перейменувати провулок Абаканський на Фастівський. Вулицю і провулок Глінки – на ім’я Княгині Ольги – київської княгині, правительки Русі у 944—964 роках. Вулиця Гмирьова носитиме назву на честь українського поета і прозаїка, представника розстріляного відродження Євгена Плужника. Провулок Дегтярьова планується назвати на честь українського скульптора і художника Івана Гончара. Вулиця Космонавта Попова стане вулицею Незалежності. Провулок і тупик Костянтина Заслонова стануть носити назви вулиця Ятранська і провулок Ятранський відповідно. Провулок Нестерова перейменують на честь Івана Кожедуба – українського льотчика-винищувача, найрезультативнішого аса в авіації Антигітлерівської коаліції за весь час Другої світової війни. Вулицю Павлова планують назвати на честь канадського підприємця українського походження, мецената і філантропа Петра Яцика. Вулиця Ползунова на селищі Новому стане вулицею Просвіти, української громадської організації культурно-освітянського спрямування. Провулок Попова носитиме ім’я українського політичного діяча і літературознавця Сергія Єфремова. Провулок Степана Разіна планують перейменувати на Зимовий. Вулицю Цілинну – на честь літературознавця Василя Марка.

«Топонімічна комісія опрацьовує усі пропозиції щодо нових назв об’єктів топоніміки в обласному центрі. Наприклад, нове ім’я вулиці Глінки – Княгині Ольги запропонували члени  громадської  організації  «Асоціація жінок України “Дія”. Кропивницький», пропозицію перейменувати вулицю Заслонова на вулицю Ятранську – на честь однієї із наймальовничіших рік нашого регіону, внесли мешканці міста, а назва вулиці Космонавта Попова потрапляє під дію закону про декомунізацію», – відзначив голова комісії Олег Колюка.

Крім того, комісія погодила встановлення пам`ятної дошки захиснику України сержанту Анатолію Вітюку на будівлі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, де він працював начальником УМВС у 2014-2015 роках. У 2015 вступив за контрактом до лав Збройних сил України. Загинув 29 грудня 2022 року під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами.

З травня 2022 року депутати перейменували 94 топонімічних об’єкти.