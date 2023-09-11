І знову про перейменування

Наприкінці серпня під головуванням Олега Колюки відбулося чергове засідання топонімічної комісії, на якій були внесені рекомендації Кропивницькій міській раді підтримати список із 14 запропонованих перейменувань. Про це повідомив керівник прес-служби міськради Сергій Якунін.

За його словами, підготовлений проєкт рішення міськради буде розглянутий депутатами на найближчому засіданні. Згідно проєкту пропонується перейменувати провулок Абаканський на Фастівський. Вулицю і провулок Глінки – на ім’я Княгині Ольги – київської княгині, правительки Русі у 944—964 роках. Вулиця Гмирьова носитиме назву на честь українського поета і прозаїка, представника розстріляного відродження Євгена Плужника. Провулок Дегтярьова планується назвати на честь українського скульптора і художника Івана Гончара. Вулиця Космонавта Попова стане вулицею Незалежності. Провулок і тупик Костянтина Заслонова стануть носити назви вулиця Ятранська і провулок Ятранський відповідно. Провулок Нестерова перейменують на честь Івана Кожедуба – українського льотчика-винищувача, найрезультативнішого аса в авіації Антигітлерівської коаліції за весь час Другої світової війни. Вулицю Павлова планують назвати на честь канадського підприємця українського походження, мецената і філантропа Петра Яцика. Вулиця Ползунова на селищі Новому стане вулицею Просвіти, української громадської організації культурно-освітянського спрямування. Провулок Попова носитиме ім’я українського політичного діяча і літературознавця Сергія Єфремова. Провулок Степана Разіна планують перейменувати на Зимовий. Вулицю Цілинну – на честь літературознавця Василя Марка.

«Топонімічна комісія опрацьовує усі пропозиції щодо нових назв об’єктів топоніміки в обласному центрі. Наприклад, нове ім’я вулиці Глінки – Княгині Ольги запропонували члени громадської організації «Асоціація жінок України “Дія”. Кропивницький», пропозицію перейменувати вулицю Заслонова на вулицю Ятранську – на честь однієї із наймальовничіших рік нашого регіону, внесли мешканці міста, а назва вулиці Космонавта Попова потрапляє під дію закону про декомунізацію», – відзначив голова комісії Олег Колюка.

Крім того, комісія погодила встановлення пам`ятної дошки захиснику України сержанту Анатолію Вітюку на будівлі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, де він працював начальником УМВС у 2014-2015 роках. У 2015 вступив за контрактом до лав Збройних сил України. Загинув 29 грудня 2022 року під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами.

З травня 2022 року депутати перейменували 94 топонімічних об’єкти.