«Крові багато не буває»

У Кіровоградській обласній станції переливання крові закликають містян здавати кров.

«Коли нам потрібна рідкісна кров або її компоненти, то ми визиваємо людей із такими групами крові, і вони нам допомагають – це донат для нашої армії. Це такий же донат, як гроші, як чуттєве схвалення того, що роблять наші хлопці та дівчата», – каже кеpівниця обласної станції переливання крові Тамара Русначенко.

За словами заступниці начальниці департаменту охорони здоров’я Лариси Кудрик, протягом тижня, до Дня міста, медики очікують на більшу кількість донорів, адже запаси крові необхідні постійно. Кров та компоненти з обласної станції переливання крові використовують як у закладах охорони здоров’я області, так і у фронтових регіонах.

Як розповіла Тамара Русначенко, з початком повномасштабного вторгнення російських військ станція переливання крові збільшила заготівлю крові вдвічі, адже потреба у ній суттєво зросла. Медики запрошують долучитися до здачі крові і окремих людей, і колективи: «Ви ж розумієте, що одна людина може врятувати життя трьох людей». Але є певні правила.

«Донорську кров перевіряють на ВІЛ, сифіліс і гепатити, а пеpед її здачею у людини перевіряють рівень гемоглобіну та деякі інші показники кpові. За тpи дні до здавання крові варто відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять. За два дні не слід вживати алкоголь та будь-які медикаменти. Упродовж доби перед здачею крові необхідно дотримуватися нескладної дієти й відмовитись від молочних продуктів, яєць, м’яса, ковбас, копчених виробів, смажених, солоних, гострих страв, фастфуду, солодкого та цитрусових. Зранку перед здачею крові краще поїсти каші. І ще треба запам’ятати – здавати кров безпечно. Навіть здоров’я покращується», – запевнила Тамара Русначенко.