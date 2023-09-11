Поліцейські нагадують правила безпеки для попередження шахрайств

«Грошова реформа» – одна з шахрайських схем, якою користуються зловмисники для незаконного заволодіння коштами громадян. Щоб уберегтися від протиправних дій, дотримуйтеся простих правил безпеки:

не довіряйте невідомим особам, не відчиняйте двері і не впускайте їх додому;

не обмінюйте наявні у вас старі купюри на нові, в державі не проводяться грошові реформи;

повідомте про подію поліцейським за номером «102».

Обов’язково роз’ясніть родичам чи знайомим старшого віку, якими можуть бути схеми обману та як поводитися, щоб не позбутися власних заощаджень.

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області