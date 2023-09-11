Є два кандидати і один суд

Як стало відомо з офіційних джерел, на участь у конкурсі на посаду директора – художнього керівника Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького претендують два кандидати.

Олексій Дорошев – відомий у Кропивницькому актор, який 35 років свого життя віддав Театру корифеїв. Народився 1963 року в смт Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Має вищу профільну освіту, закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю «Актор драматичного театру і кіно». Протягом кар’єри неодноразово отримував відзнаки міськради, обласної ради та облдержадміністрації.

Сергій Корнієнко народився 1988 року у місті Прилуки Чернігівської області. У 2012 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю «Режисура драматичного театру». З 2021 року – викладач акторської майстерності у своїй альма-матер. Протягом творчого шляху режисував вистави у Київському молодіжному інтерактивному театрі «МІСТ», Хмельницькому музично-драматичному театрі ім. М. Старицького, у Київському академічному молодіжному театрі тощо. Працював головним режисером в Українському драматичному Малому театрі. Засновник і директор школи акторської майстерності Euphoria.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора – художнього керівника театру ім. М.Л. Кропивницького відбудеться 14 вересня 2023 року в кабінеті №208 приміщення Кіровоградської обласної ради.

А тим часом директор означеного театру В’ячеслав Вандрашек (на фото) позивається до суду щодо визнання незаконним оголошення Кіровоградською обласною радою конкурсу на посаду, яку він наразі обіймає. Справу слухатиме суддя Юрій Пасічник.

Коментар досвідченого працівника культури з режисерською освітою Миколи Барабулі:

– До цього ми йшли довгенько і… ось прийшли. На превеликий жаль, у керівництво театром ставили людей, які робили добру справу для високих чинів, а не високу справу для театру. Хоча там траплялися і гарні директори. Але цей хибний принцип – ми ставимо того, кого хочемо, і знімаємо, коли ми хочемо, – призвів до невеликого, проте колапсу, в який потрапив наш театр. У цьому випадку, як на мене, треба йти по закону. Хоча і його можна трактувати двояко. Треба, щоб юристи поставили тут нарешті жирну крапку і більше ми до цього не поверталися.

Ми говоримо про директора. Обговорюємо, наш він чи не наш. А чому не питаємо: «Де наш головний режисер?» Чому в останні роки лише пришлі режисери працюють в театрі, який народився на нашій землі? Хіба ми не в змозі знайти людину, яка могла б тут працювати на постійній основі? Є велика армія режисерів, ті ж самі випускники інституту Карпенка-Карого, які могли б почати свою кар’єру з нашого театру, реалізувати свої амбіції і стати потім зіркою. Наш театр став би гарним трампліном для цього. Нині ж приїздять, нехай найкращі режисери, але вони зробили постанову, отримали гроші й поїхали далі. Їм не болить не тільки подальша доля театру, але й тієї п’єси, яку поставили.

Ми вже сім років не Кіровоград, а Кропивницький. І чомусь у Кропивницькому театр починає хитатись. Парадоксально! А колись у нашому місті було п’ять народних театрів, я вже не кажу про драматичні гуртки у кожній школі. Нині, коли ми стали театральним містом, ця традиція втрачена. Де наступники і послідовники корифеїв? Ми їх втратили, поки влада займалась втіленням своїх політичних амбіцій.

У нашому театрі начебто є сили, є потенціал для розвитку. Як на мене, варто знову розділити ці дві посади: директор і художній керівник. Директор – це менеджер, який і глядача приведе, і дах відремонтує, і знайде гарного режисера на постійний основі. А художній керівник – зробить так, щоб проста п’єса стала чудовою виставою.

Коментар Заслуженої артистки України Вікторії Майстренко:

– Дуже вже набрид цей «хай», який роздули, на мій погляд, навмисне. Хочеться просто займатися творчістю з професійним режисером і художнім керівником. Називати прізвища і оцінювати роботу директора не буду, нехай це роблять компетентні органи.