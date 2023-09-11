З переслідуванням і стрільбою

Минулого тижня наш тиловий Кропивницький нагадав про себе поліцейською операцією із застосуванням зброї.

Для тих, кому не довелося стати очевидцем пригоди, поліція опублікувала кількахвилинний документальний роуд-муві. Головний герой фільму, чоловік у квітчатих шортах і з голим торсом, відвідує АЗС на Полтавській, а потім намагається на бувалих у бувальцях «Жигулях» втекти від поліцейських, поки один з них біля Depo’t center не прострілює колесо його авто. Фіналу операції – затримання – поліція не опублікувала. Це зробив хтось із очевидців, знявши телефоном, як кілька поліцейських навалюються на мужика, а потім ведуть його до своєї машини.

Випадок прокоментував сам голова Нацполіції України Іван Вигівський. За його словами, нетверезий чоловік на АЗС погрожував застосувати гранату, і люди, які це почули, сприйняли погрозу як реальну та викликали правоохоронців. «Це затримання – яскравий приклад того, чому для захисту законослухняних громадян та забезпечення безпечного середовища поліцейські повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю. І це питання не може бути дискусійним», – написав голова Нацполіції у Facebook, і багато хто зрозумів це як натяк не недавню пригоду у Дніпрі.

Щоправда, ніякої гранати у власника «Жигулів» не виявилося, і поліція цього не приховує. Але якщо він і справді був нетверезим, то лиха міг накоїти. Усе обійшлося пошкодженням двох патрульних автомобілів, які утікач зачепив своїми «Жигулями».