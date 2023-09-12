Гідне завершення IV Відкритого театрального фестивалю «Scene-fest»

Увечері, 11 вересня, на сцені КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» відбувся показ заключного спектаклю IV Відкритого театрального фестивалю «Scene-fest», присвяченого хоробрим воїнам Збройних Сил України та усьому незламному українському народові.

Вистава-реквієм «Дівчатка або Танець під дощем», за твором Д.Шупти «Колимські дівчатка», у виконанні Народного художнього колективу театру-студії «Маска» (КОЦДЮТ), стала гідним закінченням насиченої фестивальної програми і довела, що українську націю ніколи і ніхто не здолає.

Під гаслом «Заради миру і життя! За перемогу світла!», у мистецькому форумі, який цьогоріч проходив у змішаному форматі, свої творчі доробки наживо успішно представили 12 українських професійних та аматорських театральних колективів і студій.

В урочистій презентації фестивалю яскраво і гучно виступили вокальні, музичні та хореографічні професійні та самодіяльні гурти і ансамблі: «Орія», «Ексампея», «Вікторія» (Ліцей «Лідер»), шоу-театр молодіжного клубу «Імідж».

А впродовж мистецького заходу, гостей і учасників форуму приємно дивували і надихали своїми чудовими виробами декоративно-ужиткового мистецтва кропивницькі майстрині: Ірина Поляруш, Валентина Орловська, Віра Залізняк, Наталія Дефорж, Валентина Дробишевська, Ольга Хамова, Наталія Янчукова, Світлана Бровенко, Анастасія та Людмила Шияненко.

По-домашньому тепла та світла атмосфера добра панувала у театрі протягом чотирьох фестивальних днів, подарувавши учасникам радість від щирого спілкування з колегами, неймовірний заряд бадьорості і натхнення від захопливих відгуків, а глядачам – довгоочікувану палітру яскравих позитивних вражень та емоцій, які так необхідні в умовах сьогодення.

Адже від початку війни кожен колектив мав знайти спосіб не лише зберегтися, а й пристосуватися до нових складних умов воєнного стану. Майже усі театри на тривалий час змінили звичну форму спілкування зі своїми прихильниками. Крім того, усі митці долучилися до волонтерства, розуміючи, що лише в єдності та підтримці один одного можна здолати ворога.

Для участі у форматі онлайн свої відео вистав також представили театри з Варшави (Польща), Батумі (Грузія) та Ужгорода. Не встиг надіслати свою роботу лише один колектив, театр «Саламандра» з Ванкувера (Канада). Натомість, дівчата надіслали своє відеопривітання колегам з побажаннями успішного виступу.

Щовечора, митці не забували дякувати славним захисникам Збройних Сил України, завдяки звитягам яких відбувся цей форум, і разом з учасниками та глядачами щодня поповнювали скарбничку для потреб бійців. Усі зібрані кошти будуть перераховані на придбання необхідних військових приладів та дронів.

Віднині, крім дипломів, друкованої продукції та купи яскравих атмосферних світлин, лялькарям з Черкас, Запоріжжя, Миколаєва, Кривого Рогу, Херсона та Черняхіва на Житомирщині, а також колегам і друзям з драматичних театрів Миколаєва, Чернігова та Запоріжжя, на добру згадку залишаться і сувенірні віночки з військового пікселя, які кропивницькі лялькарі, організатори форуму, обрали символом цьогорічного фестивалю.