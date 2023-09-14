Як ВПО отримати безоплатно послуги юриста чи адвоката

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати безоплатно послуги юриста чи адвоката. Для цього варто звернутися до системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Які послуги надає система БПД, як ними скористатися та куди звертатись — пояснюємо далі.

Які послуги надає система безоплатної правничої допомоги

Система БПД належить до сфери управління Міністерства юстиції України та фінансується з Державного бюджету України. Безоплатні юридичні послуги — це державна гарантія для внутрішньо переміщених осіб. Тут надають первинну та вторинну правничу допомогу.

Первинна правнича допомога:

Юристи розкажуть про ваші права, як ними скористатися та захистити, якщо їх порушують

Нададуть правову інформацію, консультацію чи роз’яснення з правових питань

Допоможуть скласти заяви, скарги, інші документи правового характеру, крім документів для звернення до суду.

Вторинна правнича допомога це:

Представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

Складення документів для звернення до суду

Представництво постраждалих та свідків у кримінальних провадженнях.

Хто надає правничу допомогу

Первинну правничу допомогу надають штатні юристи системи БПД.

Вторинну правничу допомогу можуть надавати штатні юристи або адвокати, які співпрацюють із системою.

Чому їхні послуги безоплатні

І юристи системи БПД, і адвокати, що співпрацюють із системою, отримують оплату за свої послуги. Однак не від клієнта, а з Державного бюджету України. Можливість отримати первинну правничу допомогу безоплатно має кожна людина в Україні, а от вторинну — лише визначений законом перелік категорій громадян, зокрема ВПО.

З якими адвокатами співпрацює система БПД

Система БПД не має штатних адвокатів. Тут пропонують адвокатам, що працюють самостійно чи в адвокатських об’єднаннях, співпрацю.

Якщо адвокати бажають співпрацювати з системою БПД, вони мають пройти спеціальний конкурсний відбір, де перевіряються їхні знання та досвід. З тими, хто його пройшов, укладаються договори. І вони можуть залучатися до надання послуг клієнтам системи БПД.

Як звернутися

Спочатку варто звернутися по консультацію до юриста системи БПД з питання, щодо якого вам потрібна допомога.

Юристи вивчать документи та пояснять вам перспективи. Якщо запропоновані варіанти рішення вас влаштують, потрібно буде написати заяву з проханням надати вторинну правничу допомогу.

До заяви додати копії свого паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Далі буде визначено, хто надаватиме правничу допомогу — юрист чи адвокат — залежно від складності справи.

Приклади надання правничої допомоги

Приклади надання правничої допомоги переселенцям можна прочитати у збірці — це 22 історії людей, яким вдалося владнати свої різноманітні юридичні проблеми завдяки зверненню до системи БПД.

Щоб переглянути збірку — перейдіть за посиланням: https://bit.ly/3Ljm5XE

Куди звернутися

Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.