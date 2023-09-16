Чому деякі захисники вже отримали виплати до Дня Незалежності, а деякі ‒ ні?

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21.07.23 № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань” одноразова грошова виплата ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України виплачуватиметься до Дня Незалежності України.
- Виплати передбачені у різних розмірах (від 450 до 3 100 грн) та різними шляхами ‒ залежить від категорії осіб, які мають право на отримання даної грошової виплати.
- Перша категорія отримувачів одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України ‒ якщо особа є пенсіонером. Такі громадяни отримали виплату разом із серпневою пенсією, без додаткового звернення: 10 855 пенсіонерів Кіровоградщини вже отримали грошову виплату на суму 13,14 млн грн.
- Друга категорія отримувачів: особи, які не є пенсіонерами, і наразі перебувають на службі в силових структурах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.
- Виплати даній категорії ветеранів будуть забезпечені за місцем проходження служби після подачі установами силових структур відповідних заявок до головного управління. Станом на 11.09.2023 заявки подали 38 відомств щодо 5 939 осіб на суму 5,97 млн грн.
- Звертаємо увагу, що термін подання військовими частинами та установами силових структур заявок на виплату одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України ‒ до 10.2023.
- Третя категорія отримувачів одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України ‒ якщо захисник не є пенсіонером і не перебуває на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, то для отримання грошової виплати йому необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру особисто, написати заяву та пред’явити документи, що посвідчують особу та її статус, а також номер поточного банківського рахунку, на якій буде здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Станом на 11.09.2023 до сервісних центрів звернулося 447 осіб. Термін прийому заявок на отримання виплати від осіб, що звернулися до сервісних центрів, ‒ до 01.11.2023.
Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
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