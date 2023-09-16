Можливості ринку цифрових активів та принципи вибору криптовалютної біржі

Торгові платформи можуть пропонувати розширені функції, такі як кредитування, депозит криптовалют, різноманітні види торгівлі, способи пасивного заробітку

Ринок цифрових валют надає широкий спектр можливостей для заробітку та максимізації заощаджень, не встановлюючи обмеження на початкову суму. Біржа криптовалют – найпростіший та найдієвіший спосіб почати взаємодіяти з цифровими монетами. Чому популярність криптовалютного ринку продовжує рости та набирати обертів:

Зростання вартості. Ряд проєктів зазнають значного збільшення ціни, що відкриває можливості на отримання великого прибутку. Перш за все, це також пов’язано зі суттєвими коливаннями курсу за рахунок волатильності.

Інновації в технології блокчейн. Крім ВТС існує багато інших криптопроєктів, які пропонують нові технологічні рішення та можливості. Наприклад, смарт-контракти, які спрощують виконання угод на встановлених умовах на криптовалютній біржі.

Фінансові послуги. Блокчейн надає доступ до фінансових послуг, включаючи як класичні платежі, так і грошові перекази, кредитування.

Децентралізація. Цифрові активи зменшують вплив традиційних фінансових інститутів на фінансову систему, забезпечуючи більшу децентралізацію та контроль користувачів над своїми активами.

При цьому перед початком торгівлі криптовалютами не варто забувати про можливі ризики взаємодії з екосистемою цифрових монет. Вони пов’язані з волатильністю, регуляторною політикою, технологічними змінами, конкуренцією та специфічним доступом до зберігання криптоактивів.

Як купити криптовалюту в Україні: взаємодія з біржами

Торгові криптоплатформи – багатофункціональні площадки, які дають можливість взаємодіяти з цифровими валютами. При виборі криптобіржі варто проаналізувати різноманітні характеристики, серед яких можна виділити головні. В першу чергу – це безпека та регулювання:

Перевірте, чи має біржа відповідні ліцензії та чи може легально працювати в конкретно вашій країні

Дізнайтеся, які заходи безпеки використовуються для захисту коштів та особистої інформації користувачів.

Переконайтеся, що сервіс використовує двофакторну аутентифікацію (2FA) та інші сучасні методи захисту.

Оцініть також доступні на сайті чи в додатку активи. Переконайтеся, що на біржі представлені всі криптовалюти, які вас цікавлять. Проаналізуйте список запропонованих монет, щоб обрати платформи, які будуть відповідати вашим фінансовим цілям та задачам.

Крім того, до важливих параметрів слід віднести також ліквідність та обсяги торгів. Чим вища ліквідність, тим швидше виконуються угоди, а ціни залишаються конкурентними, через що користувачі не переплачують. Зверніть увагу на обсяг торгів: чим він вище, тим більша ліквідність і, відповідно, кількість активних користувачів. Оцініть також комісії. Проаналізуйте встановлений рівень комісій на торгові операції, обмін цифрових валют, виведення та інші дії. Зверніть увагу на відкритість та прозорість комісій. Важливо, щоб такі збори не були прихованими.

Інші характеристики, які необхідно проаналізувати при виборі торгової платформи

Дослідивши ключові особливості, зверніть увагу на простоту та зручність використання криптобіржі. Для цього достатньо ознайомитись з функціоналом без реєстрації. Інші характеристики, які варто проаналізувати:

Інтерфейс користувача.

Переконайтеся, що інтерфейс платформи зрозумілий та зручний для вас. Новачкам можуть підходити майданчики з простим та інтуітивним управлінням, доступом до демо-рахунків, що дає можливість швидко навчитися використовувати основні функції.

Підтримка клієнтів.

Перевірте, що підтримка біржі оперативно реагує на запити користувачів та швидко їх обробляє. Додатковим плюсом стане наявність чату або гарячої лінії.

Функціональність та додаткові можливості.

Торгові платформи можуть пропонувати розширені функції, такі як кредитування, депозит криптовалют, різноманітні види торгівлі, способи пасивного заробітку. Якщо класичні обмінники криптовалют надають доступ лише до класичної конвертації, то криптобіржі відкривають можливість спробувати себе у різноманітних типах торгівлі.

Платіжні методи.

Ознайомтесь, які методи оплати підтримує сервіс для депозитів та виведення коштів. Зверніть увагу на обмеження, які зараз діють на українській біржі криптовалют, пов’язані з прямим виведенням коштів на банківську карту.

Популярні торгові платформи на українському криптовалютному ринку

Ринок цифрових монет в Україні активно розвивається. До списку популярних та затребуваних криптобірж можна віднести наступні торгові майданчики: Binance, WhiteBIT, ByBIT, Huobi, Coinbase, Kuna. Обираючи оптимальний варіант, перш за все, зверніть увагу на ваші фінансові цілі та задачі. Наявність демо-рахунку допоможе протестувати роботу криптоактивів в умовах екосистеми криптовалютного ринку. Також це унікальна можливість побудувати власну торгову стратегію та задіяти її в роботі.

Ще одним фактором вибору стане наявність доступу до розширеної аналітики. Це допоможе в режимі реального часу коригувати стратегію відповідно до запитів ринку. Також на вказаних ресурсах ви знайдете професійні типи ордерів, які дозволять автоматизувати процес та знизити ризики втратити всі гроші. Також перевірте, чи є на біржі українська локалізація та чи підтримує вона гривні для поповнення та виведення грошей.