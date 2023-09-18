Наука рятуватися

Навчатися цивільному захисту – обов’язок для керівників установ і підприємств не новий, хоча в мирний час деякі з них і сприймали такі курси як щось другорядне. Під час війни скептиків уже не чути – усі зрозуміли актуальність цієї науки. А коли виникла загроза вибуху на Запорізькій АЕС, керівники підприємств масово зверталися в Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області з проханнями прочитати їхнім колективам лекції з радіаційної безпеки. Про це розповів начальник Центру Ярослав Любецький:

– Керівник кожної установи, кожного закладу, кожного підприємства має знати, як діяти під час надзвичайної ситуації. Проте навіть підприємствами критичної інфраструктури – водоканалами, енергопостачальними компаніями – керують люди з освітою, не пов’язаною з цивільним захистом. Навчити їх цьому – завдання таких установ, як наша, раніше ми називалися курсами цивільної оборони. Керівник кожної організації зобов’язаний пройти таке навчання відразу після призначення і потім оновлювати знання цивільного захисту через кожних три або п’ять років, термін залежить від того, яку організацію він очолює. Обласна державна адміністрація щороку затверджує обсяги нашої роботи, виходячи з потреб, про які їй повідомляють органи місцевого самоврядування. Йдеться про навчання більше тисячі посадовців Кіровоградщини щороку.

Функціональні навчання відбуваються у класно-груповій формі. До пандемії ковіду заняття були очними, у приміщеннях нашого центру у Кропивницькому та підрозділів в Новоукраїнці, Олександрії і Світловодську. Відтоді частково перейшли на онлайн. Функціональні навчання тривають в середньому 48 годин, тобто впродовж тижня. Наші спеціалісти і домедичним заходам навчають, і евакуаційним, і як вижити в надзвичайній ситуації. Крім цього маємо окремі програми навчання з питань пожежної безпеки та охорони праці. Якщо до повномасштабного російського вторгнення траплялися поодинокі випадки нехтування нашими курсами, то нині усі, кому належить їх пройти, ставляться до цього обов’язку відповідально. Відчуваємо підвищення інтересу людей до цивільного захисту. Теперішні заняття – це не тільки лекції, а й відповіді на запитання слухачів. Враховуємо це в методиці викладання.

Проводимо й позапланові навчання. Улітку нинішнього року, коли виникла загроза вибуху на Запорізькій АЕС, до нас масово зверталися керівники підприємств й закладів, щоб наші спеціалісти прочитали їхнім колективам лекції з радіаційної безпеки. І хоча ця тема входить до обов’язкової навчальної програми для керівників організацій, наші спеціалісти виступали перед колективами з такими лекціями. У той час обсяги нашої додаткової роз’яснювальної роботи були більшими, ніж основної.

Ще один напрям нашої роботи – практична допомога на місцях уже навченим нами керівникам і фахівцям. Наші спеціалісти надають практичну допомогу об’єктам під час проведення ними спеціальних об’єктових тренувань і навчань. Під час таких заходів перевіряється їх готовність до надзвичайних ситуацій. Наприклад, готовність пожежної дружини, сил і засобів тощо.

На завершення – коротке звернення Ярослава Любецького до працівників ДСНС та цивільного захисту Кіровоградщини з нагоди професійного свята – Дня рятівника:

– Бажаю усім, хто обрав цю професію – рятувати інших, доброго здоров’я і Божого захисту.

Віктор Іваненко, «УЦ».