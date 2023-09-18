Олександрія працює на Перемогу

Минулого тижня в Олександрійській громаді відбулося чимало заходів. Пройшло засідання виконавчого комітету, першу сесію провів молодіжний парламент, школярі збирали кошти на потреби ЗСУ, відбулася довгоочікувана театральна прем’єра.

Під час засідання виконавчого комітету міський голова Сергій Кузьменко зупинився на питанні підтримки воїнів української армії та поінформував, що на сесії міської ради планується виділити кошти на потреби захисників. «Наші хлопці потребують щоденної допомоги, і я звертаюсь до жителів міста з проханням підтримувати військових. Міська рада цього року на підтримку захисників уже виділила 16 мільйонів гривень. Із них 10 мільйонів гривень ми спрямували безпосередньо силам оборони, 2,5 мільйони виділяли на лікування поранених, 2,5 мільйони надали родинам загиблих і 1 мільйон направили на матеріальну допомогу пораненим. 16 мільйонів гривень – це 50% від ресурсу місцевого бюджету, яким місто мало право самостійно розпоряджатися. Половину коштів на життєзабезпечення громади ми направили на оборону, але, у той же час, ми зобов’язані платити заробітну плату та забезпечувати процеси, аби місто функціонувало», – сказав Сергій Кузьменко. Також міський голова відзначив, що всі бюджетні заклади, освітяни, медики, жителі проводили акції, збирали кошти, на які купували автомобілі та необхідне обладнання для фронту. За словами Кузьменка, загальноосвітні та дошкільні заклади Олександрійської громади зібрали понад 84 тисячі гривень на підтримку української армії.Школярі, вихованці дитячих садочків та їхні батьки збирали кошти, каву, чай, смаколики для військових та дитячі малюнки. Колективи передали донати Координаційному центру волонтерів та благодійним організаціям, які спрямують кошти на потреби українських бійців.

Під час засідання виконкому очільник міста доручив провести перевірку ефективності роботи комунальних підприємств. Серед основних критеріїв роботи комунальників будуть перевіряти якість обслуговування населення, фінансову ефективність, своєчасність виплати заробітної плати працівникам, запровадження інвестиційних програм і ряд інших питань.

Відбулася перша навчальна сесія міського молодіжного парламенту. На неї запросили учнів загальноосвітніх закладів, аби ознайомити із діяльністю молодіжного парламенту, його основними напрямками роботи, проєктами, над якими працюють юні депутати. Під час заходу школярі спробували генерувати ідеї для майбутніх проєктів та презентувати свої напрацювання.

У рамках фестивалю «Вересневі самоцвіти» театр юного глядача «Апельсин» представив довгоочікувану театральну постановку «Моє українське весілля». Комедія влучила точно в ціль. Глядачі відчули атмосферу життя української родини в умовах сьогодення.