Ще один гуртожиток для переселенців

До Дня міста ще один соціальний гуртожиток для вимушених переселенців відкрили у селищі Гірничому. Це вже третє гуртове житло для постраждалих внаслідок війни людей. Гуртожиток розташований на першому поверсі п’ятиповерхового будинку й обладнаний пандусом спеціально для людей із інвалідністю. Облаштували 7 кімнат на 2-3-4 особи з усіма зручностями, з новими меблями, є кухня з плитами, холодильниками, посудом, побутовою технікою, туалети й душові кімнати, приміщення з пральними машинами та сушарками. Загалом тут може проживати 19 осіб до 180 днів. Пріоритет надається одиноким матерям і людям з інвалідністю. На ремонт закладу з міського бюджету витратили 2,9 мільйона гривень. Швейцарський Червоний Хрест та обласна організація Червоного Хреста допомогли з придбанням меблів, ліжок, побутової техніки, посуду.

На відкриття гуртожитку та офісу офіцера завітали начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та заступник міського голови Олександр Мосін.

Тут уже оселилися перші чотири родини з Донецької та Херсонської областей, зокрема 81-річна Тетяна Арсентіївна Перехрест разом зі своїм чоловіком та сином, який має інвалідність. Новій оселі бабуся тільки радіє.

«Ми приїхали із села Бахмутське, що неподалік Соледара на Донеччині, торік у травні. Чоловік і син дуже довго не хотіли покидати рідний дім. У нас там так добре було, гарно. Але вже бити почали так, що страшно було лишатися. А зараз наш будинок знищений вщент. Та й все село знищене. Ми бачили фотографії. Повертатися нам нікуди. Приїхали в Кропивницький, бо тут онука знайшла нам житло. Зразу орендували будинок, платили п’ять тисяч гривень, а коли платити стало нічим, перебралися у дитячий центр соціальної реабілітації.Там було не дуже зручно, маленька кімната. А тут нашій родині запропонували жити в окремій кімнаті, нам у цьому гуртожитку дуже подобається, кімната простора, дуже світла, нові меблі, постіль, поряд кухня, душова, туалет. Усе як вдома», – розповіла пані Тетяна.

У сусідній кімнаті гуртожитку оселилася родина з Антонівки Херсонської області. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів херсонцям, що жителі області також долучилися до відбудови зруйнованих населених пунктів. Відремонтовано близько ста будинків у Новій Олександрівці, що на Херсонщині.

«Для родин, які втратили власне житло внаслідок воєнних дій, у Кропивницькому після закінчення війни будуватимуть компактне постійне житло, усі документи для його будівництва ми вже підготували. А всі окуповані території звільнимо й відновимо зруйновані оселі. Кропивницький – одне з перших міст в Україні, де у встановлені державою терміни виділили земельні ділянки під будівництво мікрорайону для вимушено переміщених осіб. Коли житло збудуємо, тоді ці люди будуть не переселенцями, а кропивничанами. Будівництво соціального житла та мікрорайонів – це ті стабілізаційні фактори, що впливають на моральний стан», – зазначив голова ОВА.

Цього ж дня в рамках реалізації програми «Безпечне місто» почала працювати станція поліцейського офіцера громади. Вона розташований у тому ж будинку, що й гуртожиток. Це вже друга станція поліцейського громади, яку відкрили в Кропивницькому. Перша з’явилася у 2021 році у селищі Нове.

Заступник міського голови Олександр Мосін передав офіцеру громади Максиму Варнязі ключі від автомобіля й розповів присутнім, що в Кропивницькому програма «Безпечне місто» діє вже 5 років. Укладено три меморандуми про співпрацю та партнерство міської влади з Нацполіцією щодо реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади».

«Напередодні Дня міста ми відкриваємо ще одну станцію поліцейського громади. Спільно з поліцією створили належні умови для служби та відпочинку поліцейських громади у другій поліцейській станції, що розташувалася у селищі Гірничому. За кошти міського бюджету для оперативної роботи офіцера громади відремонтували приміщення станції й придбали автомобіль спеціалізованого призначення», – розповів Мосін.

У свою чергу заступник начальника обласного ГУ Нацполіції Олександр Сагаль повідомив, що в нашій області вже 49 громад підписали меморандуми з Нацполіцією. До кінця року в області відкриють ще 8 центрів.