Свіжа риба на Привозі

ь тов! Хай вам таки щастить!» я дивився вдруге. Цю ліричну комедію за п’єсою відомого київського драматурга Олександра Володарського поставив художній керівник Муніципального театру сатири Роман Бутовський. І, як на мене, вистава набула нових нюансів, стала дещо стрункішою, менше розтягнутою в часі. Щоправда, можливості для скорочення і шліфування використані не всі.

Коротка фабула. Дія відбувається в Одесі, у 20-х роках минулого століття. В її основі історія кохання Рафаїла, вченого, який приїхав з Америки збирати єврейський фольклор, та дівчини Леї, що торгує на Привозі рибою. Історія присолена жартами, іронією та орнаментована піснями і танцями. Переповідати її перипетії – безглузда справа. Її варто подивитися і потішитись. Там є доволі кумедних, ліричних і відвертих сцен. Хоча від кількох (що з «перчиком») я б відмовився. Замість цього поклав би дівчатам у лотки свіжу рибу (жартую).

Як годиться, п’єса закінчилась хепі ендом. Точніше, весіллям чотирьох пар. Вирішальну роль у цьому зіграли ідишистський фольклор, національна єврейська кухня і…Привоз. Тому останні репліки Пінхуса і Сєні пов’язані саме з ним.

– Сєня, проста душа! На Привоз! Нам треба купити найкращий фотоапарат фірми «Лєйка» і лампочки!

– А для чого лампочки?

– Щоб форшмак на фото сіяв!

Усі актори грали відмінно. Їх слід назвати: Олександр Тесля (Рафа, учений-фольклорист), Микола Барабуля (Додік, його тато), Тетяна Циганкова (Лея), Ірина Ликова (Тома), Роман Бутовський (Пінхус, давній друг Додіка, одеський комерсант), Юрій Тушевський (Сєня, племінник Пінхуса, чекіст-комерсант), Олена Михайлова (Роза, племінниця Пінхуса), заслужена артистка України Вікторія Майстренко (Галя, мати Томи). Балетну групу (збірна танцюристів з «Авангарду» та Dance sport life) тренувала балетмейстерка Марина Опря. Художниця по костюмах Олена Костюк. Музичне рішення Борис Кушпіль, світлове – Олександр Григор’єв.

Знаменно, що п’єса написана до сторіччя єврейських театрів в Україні, зокрема Одеського єврейського театру, а другий її показ у Кропивницькому був приурочений до свята Рош га-Шана – юдейського Нового року.

Руслан Подільський.