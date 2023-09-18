Як допомогти алергічній шкірі?

Здорова шкіра — це не тільки привабливий зовнішній вигляд і впевненість у собі. Вона дає комфорт завдяки відсутності неприємних відчуттів (свербіння, стягнутості) і надійний природний захист від інфекцій та забруднення. Але чимало факторів можуть призвести до такого явища, як алергічні висипи на шкірі, адже вона першою приймає удар від різноманітних зовнішніх подразників.

Сучасна дерматокосметика здатна боротися з проявами алергії та забезпечувати якісний догляд за шкірою. Міжнародна компанія La Roche-Posay має багаторічний досвід у створенні засобів для лікування алергічної та проблемної шкіри, зокрема атопічного дерматиту.

Уникаємо алергенів

Постійно уникати контакту з потенційними подразниками — задача нездійсненна. Але реально виділити основні алергени та намагатися уникати їх. До таких можуть належати:

їжа (молоко, горіхи, глютеновмісні продукти, риба);

ліки (антибіотики, антизапальні препарати тощо);

складові та хімікати в косметиці, тканині й т.д.;

рослинний пилок (липи, амброзії);

шерсть тварин;

укуси комах;

погодні умови (мороз, спека тощо).

У разі підозри на алергічну реакцію рекомендується звернутися до алерголога для діагностики та лікування. Це особливо важливо, якщо явища подразнення стають системними та заважають нормальному способу життя.

Допомагаємо спеціальною косметикою

Окрім прийому антигістамінних препаратів та використання аптечних мазей потрібен також вплив спеціальної косметики. Вона допоможе завершити етап лікування шкіри, пом’якшити її, покращити вигляд, запобігти виникненню подразнень, шелушіння, стягнутості, почервоніння тощо.

Компанія La Roche-Posay пропонує засоби для ефективного очищення від пилу, бруду, косметики без пошкодження захисного бар’єра. Завершить очищення, охолодить та освіжить термальна вода бренду. Спеціальний крем заспокоїть шкіру, допоможе зміцнити її властивості, надасть сяйва.

Захист шкіри від подразників — важливий аспект збереження нашого здоров’я та краси. Тому варто мінімізувати контакт з алергенами та користуватися спеціальною косметикою, яка дбайливо очистить покрив та допоможе відновити його захисний бар’єр.