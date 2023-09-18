Зворушливе свято

Так, сьогодні не до гучних святкувань – війна. Та й дата не кругла – 269 років рідному місту. Але минулі вихідні все-таки були насичені подіями. Атмосфера була камерною й зворушливою.

У рамках акції «Єднаймося заради Перемоги» від знака «Янгол-охоронець» до меморіального комплексу «Фортечні Вали» люди утворили живий ланцюг єдності, присвячений загиблим у російсько-українській війні. Об’єдналися малі і дорослі, учні і вчителі шкіл, студенти, спортивна спільнота міста, працівники комунальних підприємств, медичних закладів, установ і організацій.

Не відійшли від красивої традиції – виставки квітів. Цьогоріч відбулася акція «Квіти для ЗСУ». Кропивничани створили оригінальні й насичені осінніми кольорами композиції, які можна і треба було купувати, адже виручені кошти стали донатами на придбання дрону для фронта. Загалом було зібрано понад 150 тисяч гривень.

Куплені живі квіти цього дня містяни покладали до інсталяції з портретами загиблих воїнів і пам’ятного знака героям Небесної Сотні як символ вічної пам’яті й поваги до їхнього безсмертного подвигу.

У парку «Козачий острів» також відбувся камерний захід. Тут співали «творчі волонтери», і кожна отримана з виступу гривня була спрямована на підтримку захисників.

У День міста Кропивницький відвідав Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Свій першосвятительський візит він розпочав зі звершення Божественної літургії у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

– Віримо, що Господь дасть нам сили, бо правда на нашому боці. І ми незабаром, переконаний, будемо святкувати нашу спільну українську перемогу, – наголосив митрополит.

По завершенні служби один із священнослужителів вийшов до людей з великим оберемком білих троянд і подарував по квітці кожній жінці. Зворушливо.

Безпосередньо урочистості відбулися в театрі Кропивницького. Хвилина мовчання – під Бразильську бахіану №5 Вілла-Лобоса в живому виконанні. Стримані виступи, нагородження – в основному військових і медиків.

Ні концерту на площі, ні феєрверків, ні масових гулянь. Натомість єднання, порозуміння та взаємна підтримка. Святкувати день народження можна і так. Так навіть краще.