Серед найпоширеніших видів обману – повідомлення від знайомих або близьких людей з проханням терміново скинути гроші на картку. Перш, ніж перераховувати кошти переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога.
Щоб уберегтися від протиправних дій:
- перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте. Якщо шахрай зламав сторінку, то, ймовірно, змінив телефон і в профілі;
- запитайте друга про те, що можете знати тільки ви – це допоможе викрити шахрая;
- дізнайтеся, чи не отримували спільні друзі у соцмережах подібних повідомлень від людини, яка просить фінансову допомогу. Зазвичай, шахраї роблять розсилку одночасно всім підписникам зламаної сторінки.
Також варто захистити акаунти від можливого зламу:
- створюйте надійні паролі, що містять не менше 8 символів (літери, цифри і т.д.) та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Періодично оновлюйте паролі до облікових записів та електронних скриньок;
- якщо є можливість, вмикайте двофакторну аутентифікацію: для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від близьких людей. Пам’ятайте: якщо чийсь акаунт зламали, то такі посилання можуть приховувати віруси або фішинговий ресурс.
Прості правила безпеки: як уберегтися від шахрайської схеми «друг просить у борг у месенджері»