Прості правила безпеки: як уберегтися від шахрайської схеми «друг просить у борг у месенджері»

By
Влас. інф.
-
17:52
84
views

Серед найпоширеніших видів обману – повідомлення від знайомих або близьких людей з проханням терміново скинути гроші на картку. Перш, ніж перераховувати кошти переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога.

Щоб уберегтися від протиправних дій:

  • перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте. Якщо шахрай зламав сторінку, то, ймовірно, змінив телефон і в профілі;
  • запитайте друга про те, що можете знати тільки ви – це допоможе викрити шахрая;
  • дізнайтеся, чи не отримували спільні друзі у соцмережах подібних повідомлень від людини, яка просить фінансову допомогу. Зазвичай, шахраї роблять розсилку одночасно всім підписникам зламаної сторінки.

Також варто захистити акаунти від можливого зламу:

  • створюйте надійні паролі, що містять не менше 8 символів (літери, цифри і т.д.) та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Періодично оновлюйте паролі до облікових записів та електронних скриньок;
  • якщо є можливість, вмикайте двофакторну аутентифікацію: для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від близьких людей. Пам’ятайте: якщо чийсь акаунт зламали, то такі посилання можуть приховувати віруси або фішинговий ресурс.