Прості правила безпеки: як уберегтися від шахрайської схеми «друг просить у борг у месенджері»

Серед найпоширеніших видів обману – повідомлення від знайомих або близьких людей з проханням терміново скинути гроші на картку. Перш, ніж перераховувати кошти переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога.

Щоб уберегтися від протиправних дій:

перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте. Якщо шахрай зламав сторінку, то, ймовірно, змінив телефон і в профілі;

запитайте друга про те, що можете знати тільки ви – це допоможе викрити шахрая;

дізнайтеся, чи не отримували спільні друзі у соцмережах подібних повідомлень від людини, яка просить фінансову допомогу. Зазвичай, шахраї роблять розсилку одночасно всім підписникам зламаної сторінки.

Також варто захистити акаунти від можливого зламу: