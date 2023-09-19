Відновлення автомобіля після ДТП: де знайти кузовні деталі

На жаль, дрібні ДТП трапляються в місті щоденно. Хтось невдало припаркувався, та пошкодив оптику, хтось не розібрався в оцінці дорожньої ситуації та допустив зіткнення з іншим авто, пошкодивши бампер, радіаторну решітку чи інший елемент. В будь-якому випадку буде необхідне відновлення кузова. Особливо важко знайти пошкоджені компоненти до непопулярних чи старих автомобілів. Проте, немає нічого неможливого, якщо мова йде про покупку запчастин на https://euromotors.com.ua/ua/.

Які кузовні запчастини можна замовити в розборці

Автомобільна розборка Euromotors добре відома не тільки власникам транспортних засобів зі столиці. Оскільки компанія надсилає деталі всією Україною, про неї добре відомо і в регіонах. Власникам іномарок останніх десятиліть доступні наступні елементи кузова:

бампери;

передні та задні двері;

передні та задні крила;

кришки багажника чи капоту тощо.

Крім того, навіть при дрібних ДТП страждають від зіткнення фари, повторювачі поворотів, дзеркала, вітрове чи заднє скло. Все це можна знайти серед великого асортименту автозапчастин в розборці.

Недорогі автозапчастини з гарантією

Деякі власники транспорту не впевнені в якості б/в деталей, вважаючи, що вони прослужать недовго. Але компанія Euromotors одна з небагатьох, хто надає гарантію на свої товари. Кожен з елементів перевіряється в реальних умовах, оцінюється його стан, на основі чого формується вартість та термін гарантії. Зазвичай, гарантійний термін складає не менше 3-6 місяців (в залежності від самої деталі), але компонент служить набагато довше.

Крім того, відомі випадки, коли при замовленні допущена помилка. Наприклад, якщо неправильно вибраний рік випуску авто чи його покоління, то запчастина може не підійти. На щастя, завжди можна повернути чи обміняти покупку в такому випадку. Щоб мінімізувати вірогідність помилки, необхідно проконсультуватися з представником розборки. Спеціалісти завжди готові допомогти з вибором. Жителі столиці можуть навіть встановити замовлений компонент прямо на території розборки.