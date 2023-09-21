Психолог – охоронець таємниць душі людської

Багато хто з людей помилково вважає, що психолог потрібен лише тим, хто дійсно має дуже серйозні проблеми з психічним здоров’ям. Насправді це зовсім не так. Якщо потрібен психолог Київ має багато професіоналів, які допоможуть впоратись з різними запитами. Проблеми у відносинах, стрес на роботі, невпевненість у собі, неможливість досягти своїх цілей – це запити, за яких надзвичайно важливою буде допомога досвідченого фахівця.

У чому полягає допомога психолога?

Справжній професіонал у цій сфері відрізняється від звичайної людини, що має певні знання у психології, так само як користувач ПК відрізняється від професійного програміста, все життя пов’язаного з віртуальним світом. Звертаючись до досвідченого спеціаліста, людина зможе виробити корисні для себе навички та вміння:

здатність розібратися у своїй внутрішній реальності та структурувати власний досвід;

знаходити виходи з конфліктів, розв’язувати проблеми та досягати мети;

знайти внутрішні сили для кардинальної зміни себе та свого життя;

відкрити особистий потенціал та встигнути самореалізуватися в житті;

налагоджувати взаємини з оточенням.

Завдяки зверненню за допомогою до психолога, можна суттєво заощадити свій час, ресурси та здоров’я.

У чому особливість роботи психолога?

У більшості випадків подібна терапія набуває вигляду розмови двох людей на певні теми. Разом з тим, даний формат все ж таки має суттєві відмінності від середньостатистичної розмови. Насамперед як і адвокат і лікар, психолог служить інтересам однієї конкретної людини у цей момент. Знаючи обставини життя пацієнта, він концентрується не стільки на них, а скільки на їх переживанні.

Психолог приймає людину такою, якою вона є, без оцінювальних суджень. Оцінка вчинків пацієнта (будь-яких) лежить поза психотерапії. Також він не виносить те, що відбувається між ним та пацієнтом за межі їх спілкування – навіть правоохоронним органам інформація видається лише за юридичною ухвалою.

І найважливіше — психолог не повчає, не навчає, не вказує пацієнту на «правильну» думку та поведінку, а допомагає йому досліджувати ті несвідомі переживання минулого та теперішнього, які мають проблеми саме для цієї людини. Ключове завдання психолога у цій ситуації — сприяння пацієнтові у дослідженні витоків прагнення шукати близьких відносин, соціальному та спільному опрацюванні пов’язаних із цими витоками переживань.