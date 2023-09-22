Пенсіонерам важливо пам’ятати про необхідність ідентифікації (підтвердження) особи

Якщо пенсіонер отримує пенсію на банківську картку, строк дії якої перевищує один рік, і при цьому протягом року не знімає з неї гроші, ‒ це сигнал для Пенсійного фонду України (далі ‒ ПФУ) про можливі проблеми отримання особою коштів: наприклад, смерть пенсіонера, про яку ніхто не повідомив, неможливість отримання кошти через воєнні дії тощо.

Уповноважений банк повідомляє ПФУ про те, що пенсіонер не здійснював зняття коштів, тобто спостерігається відсутність видаткових операцій, і не приходив до банківської установи для ідентифікації. І ПФУ припиняє перераховувати кошти на цю банківську картку, натомість продовжує проводити виплату, але через призначеного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України.

Що в такому випадку робити пенсіонеру, щоб відновити виплату коштів на банківську картку? Необхідно ідентифікуватися, тобто підтвердити свою особу.

Буває фізична ідентифікація: коли пенсіонер особисто приходить до сервісного центру ПФУ і на підставі пред’явленого (в обов’язковому порядку) паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про місце її проживання, підтверджує свою особу.

Також відтепер до фізичної ідентифікації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 837) прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія. Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

А що робити, якщо особа і хотіла б прийти особисто, проте не має такої можливості через неможливість виїхати з тимчасово окупованої території? На даний час ПФУ розробляє порядок проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являтимуться документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, визначеного правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

Світлана Риндіна, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області