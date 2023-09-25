Маєте бажання допомогти тваринам, але не знаєте, як саме? Долучайтеся до АКЦЇЇ «ДВАДЦЯТКА НА ДОБРУ СПРАВУ»! Сьогодні та протягом вихідних ви можете приєднатися до нашої спільної справи й зробити життя тварин трохи світлішим.

Усі ви знаєте, що «БІМ» – це волонтерська організація, яка існує виключно завдяки вашим пожертвам. Усі тварини, які живуть у ВРЦ, а їх на сьогодні більш як 300, потребують їжі, уваги та догляду, багато з них – лікування.

Для тих врятованих собачок та котиків, які живуть у нас роками, а то й від народження, ми стали великою родиною, а тому вони можуть розраховувати тільки на нас із вами.

Кожний з нас може зробити їхнє життя світлішим та подарувати їм часточку тепла та любові.

Зробіть це прямо зараз!

Усього 20 гривень можуть врятувати життя! Не кожний має можливість допомагати тваринам фізично або підтримувати їх значними сумами. Але для тварин, які живуть у реабілітаційному центрі «БІМ», навіть 20 гривень – це велика допомога.

Можливо, ви не купите собі горнятко кави, улюблені шоколадні цукерки чи пачку цигарок, проте приймете безпосередню участь у долі тварин. Це можливість придбати корм, необхідні ветпрепарати та багато іншого, на що у волонтерів завжди недостатньо коштів.

Великі вчинки починаються з маленьких справ!

Карти організації:

Приватбанк 4731 2196 1472 6622

Монобанк 5375 4141 1313 3903

На ім’я керівника Дорош Катерини

PayPal: bimkrua@gmail.com.