Образ міста в ретроспективі

Через що ми сприймаємо історію рідного міста? Передусім, через зір. Він стає особливо пильним, коли ми вдивляємось у пам’ятки старовинної архітектури, що прикрашає наше місто, і більш уважним, коли розглядаємо фотопортрети відомих і пересічних єлисаветградців. Таку можливість щороку надає нам відомий колекціонер і краєзнавець Юрій Тютюшкін. Напередодні Дня міста він презентував дві виставки, які розповіли про історію обласного центру.

Перша пройшла в обласному краєзнавчому музеї у рамках проєкту «Мова міста». Його куратор – завідуюча відділом науково-просвітницької та експозиційної роботи Алла Забабуріна зазначила: «Нашому місту пощастило, історичний центр міста майже зберігся і має численні унікальні шедеври архітектури». Юрій Тютюшкін презентував виставку старовинних поштових листівок із зображенням архітектури нашого міста і розповів історію їх зібрання. А краєзнавець і журналіст Володимир Поліщук представив гостям спільні дослідження, а саме працю «Місто на поштовій листівці». Він звернув увагу присутніх на те, що у книзі зібрані поштові листівки, випущені до 1917 року, а це дає нам можливість уявити, яким було наше місто наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Ще більше ожила історія міста в наших очах, коли днем пізніше у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Чижевського відкрилася фотовиставка «Панство провінційного містечка: світ чоловіків початку ХХ століття», яка стала продовженням попередньої «Крізь об’єктив: жіночі образи очима єлисаветградських фотографів». Хоча лише чотири з близько сотні портретів атрибутовані, на думку відвідувачів, вона породжує надзвичайні відчуття. Світлини єлисаветградських майстрів фотосправи дуже характерні й відображають не лише одяг та естетичні смаки наших предків, а загалом дух часу.

Руслан Подільський.