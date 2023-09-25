Олександрія показує свої таланти

Творчі цікавинки продемонстрували в Олександрії минулого тижня. Театр презентував здібності своїх вихованців, Ольга Сумська зіграла у виставі «Дорослі забави», у музеї Дмитра Чижевського завершується ремонт.

День відкритих дверей відбувся в театрі. Це щорічний захід, який презентує діяльність творчих колективів театру та знайомить усіх охочих з їх керівниками. Захід складався з двох частин. Відпочатку в театральному сквері діти погралися з ростовими ляльками, потім взяли участь в танцювальному флешмобі та сфотографувалися з казковими героями.

В Олександрії триває ремонт будинку Дмитра Чижевського – єдиного музею в Україні, присвяченого життю видатного науковця та його філософії. Він проводиться у рамках підготовки до 130-річного ювілея Чижевського, який відзначатиметься у четвертому кварталі 2024 року. На даний момент завершено фасадні роботи, триває облаштування прибудинкової території та об’єднаних з музеєм приміщень. Ремонт проводиться вже протягом 40 років та нарешті закінчиться найближчим часом. До Дня музики тут відбувся концерт скрипалів. Найближчим часом також відбудеться творча зустріч з хоровим колективом «Мелодія життя».

Сім смішних історій-фантазій переглянули місцеві мешканці. Це добрі історії, наповнені гумором та ліризмом, в яких можна дізнатися про деяких знаменитостей. Ролі у виставах зіграли відомі актори: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Володимир Яременко, Інна Приходько та Антон Вахлевський.

І насамкінець – погана для міста новина. Лише 35 відсотків олександрійців платять за послугу вивезення сміття, яку з першого червня цього року надає КП «Чисте місто». «Наша комунальна сфера почала працювати. Ми бачили, що робиться, підібрали техніку та створили все, що можна, щоб організувати нову послугу. Тому потрібно, щоб олександрійці розраховувалися, щоб комунальне підприємство й надалі змогло виконувати свої функції. І тоді в місті буде порядок», – сказав Сергій Кузьменко.