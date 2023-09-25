Спіймай баригу. Якщо зможеш

Спіймати баригу і отримати за це гроші закликає сітілайт на розі вулиць Великої Перспективної і Шевченка. Напевне, це не одна така вивіска в Кропивницькому.

Акція спрямована на викриття розповсюджувачів наркотиків, але правоохоронні органи… не мають до неї ніякого стосунку! Детальна інструкція з виведення негідників на чисту воду опублікована на сайті https://spiymaibarigu.com.ua/. Влаштовувати на них засідки, затримувати, прив’язувати до деревини не треба – лише заявити в поліцію, сфотографувати заяву, фото переслати адміністраторові сайту. І отримати грошики – десятки тисяч гривень за одного закладчика, ще більше за нарколабораторію.

Почалася ця кампанія у лютому нинішнього року з того, що одеський ютуб-блогер Стас Домбровський опублікував відео, де пропонує чесним людям повідомляти в поліцію про закладчиків та інших торговців наркотиками і обіцяє платити за це від мецената, імені якого не назвав. У великих містах появилися борди з оголошеннями такого ж змісту, а ЗМІ заходилися публікувати статті на цю тему. До промоції акції долучилися військові з добровольчих підрозділів та співачки Злата Огневич, Ірина Федишин і Наталія Могилевська. Згодом стало відомо, хто вклав величезні гроші в рекламу, ще й обіцяє щедро платити за допомогу у викритті наркоторговців. Спонсором кампанії виявився Єгор Левченко, підприємець. Про нього у ЗМІ написано багато й різного. Одні називають благодійником, розповідають про його допомогу ЗСУ. Інші з’ясували, що Левченко – громадян Росії, що мав там великий бізнес з виробництва та продажу наркотиків, а в Україну перебрався уже під час цієї війни. Нині він начебто в Мексиці – утік від СБУ, яка ним зацікавилася.

Можливо, ця інформація стане у пригоді якійсь кропивницькій пенсіонерці, котра вирішить здати поліції молодика із сусіднього під’їзду – через його закладки на її ділянці під вікном не зійшла петрушка.

Віктор Іваненко, «УЦ».