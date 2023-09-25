Цього року в Умані

Цю молоду людину, без перебільшення, знають по всій Україні. У свої 27 років він об’їздив її вздовж і впоперек. Побував, і не по одному разу, не лише у всіх великих містах, а й у десятках невеликих містечок та сіл. Певною мірою це пов’язано з великим проєктом із встановлення пам’ятних знаків на місцях масових розстрілів євреїв під час Другої світової війни, а також на місцях старих єврейських цвинтарів – саме цим в числі іншого опікується операційний директор Об’єднаної єврейської громади України Віталій Камозін. Є такі знаки-пам’ятники й на Кіровоградщині. Але сьогодні ми говоримо з Віталієм про недавнє паломництво хасидів в Умань.

– Віталію, спочатку трохи про вас. Адже ви й минулого року теж їздили на Рош-га-Шана в Умань. Але зовні ви зовсім не схожі на традиційного паломника-хасида – ні тобі пейсів, ні капелюха. Тож яка мета ваших поїздок до Умані?

– Одним з основних статутних завдань Об’єднаної єврейської громади України, де я працюю, є моніторинг випадків антисемітизму та допомога Єврейській громаді, якщо такі випадки стаються. І саме це є моєю метою відвідання Умані на Рош-га-Шана четвертий раз поспіль.

– Для тих, хто ще не знає чи користується безглуздими міфами: навіщо хасиди з усього світу їдуть до Умані?

– Послідовники деяких течій хасидизму вірять у пророцтво юдейского праведника рабі Нахмана про те, що якщо вони відвідають його могилу близько до дня його смерті, то отримають благословення на весь майбутній рік. А день його смерті був трішки пізніше, ніж на Рош-га-Шана, але теж під час осінніх єврейських свят. Вже згодом так традиційно склалося, що прочани відвідують його могилу саме на Рош-га-Шана.

– Чи є в Україні інші святині юдейської релігії, окрім могили цадика рабі Нахмана?

– В Україні похована чи не найбільша кількість єврейських праведників-цадиків в світі. Більше, ніж в Україні, їх поховано лише в державі Ізраїль. Варто зазначити, що хасидизм взагалі зародився в Україні. Засновник хасидизму Баал Шем Тов похований у місті Межибож Хмельницької області. У Гадячі похований перший Любавицький ребе, алтерребе, а в Вижниці – засновник династії вижницьких хасидів Хагер. Ну і, наприклад, в Садгорі могила Фрідмана – засновника течії садгорських хасидів. В цілому по всій території України на старих єврейських кладовищах дуже велика кількість могил праведників, і паломники, що прямують до Умані, намагаються відвідувати могили тих рабинів, що їм близькі.

– Як відбувалися святкування та паломниц­тво цього року, чи були відмінності та якісь особливості?

– В цьому році організація паломництва відбулася на дуже високому рівні. Зі сторони правоохоронних органів були забезпечені всі відповідні міри, працювали блокпости, за участі благодійних фондів проходила перевірка паломників за допомогою інтроскопів, як в аеропорту. Кожен з прочан вносив туристичний збір в розмірі 1340 гривень, які йшли в місцевий бюджет, що, в свою чергу, допомагає місцевій владі забезпечувати чистоту в районі паломництва. Загалом серйозних інцидентів не було. Одну людину в Умані клініка в зоні паломництва врятувала від смерті, але, на жаль, 17 вересня інший прочанин помер, його не вдалося врятувати.

– За кількістю іноземних гостей (34 тисячі) цю прощу можна порівняти хіба що з Олімпійськими іграми. Де ж розмістилася така кількість людей, чим і де вони харчувалися?

– Прочани у більшості своїй розміщуються в двох кварталах, що знаходяться на місці давнього єврейського кладовища, а деяка частина – у найближчому районі міста Умань, а щодо харчування, то діє кошерна їдальня, яка вміщує одночасно 10 тисяч людей. І харчування прочан відбувається безкоштовно.

– А ви помітили, що змінився тон репортажів українського телебачення? Якщо раніше говорили виключно про гори сміття, які залишають після себе хасиди, то тепер більше говорять про традиції та мільйони доларів, які залишаються в Україні. Що, хасиди стали менше смітити?

– Однозначно тон репортажів українського телебачення змінився в позитивному руслі. Дійсно змістився акцент з куп мусору до питання святості того, що відбувається із року в рік в Умані. Нарешті зроблені висновки, що за чистоту в кварталі паломництва відповідає влада, котра отримує за це кошти.І хоча в цьому році риторика від офіційних ЗМІ стала більш позитивною, та все одно ми маємо факти, що в соціальних мережах розповсюджується багато антисемітських роликів, котрі досі звинувачують хасидів в тому, що багато сміття.

– Весь Інтернет облетіло фото, де паломник обіймається з воїном ЗСУ. Що говорять хасиди про нашу війну?

– Особисто став свідком виразного відношення хасидів до ситуації в нашій країні – один з представників фондів організаторів паломництва давав свій коментар українському телебаченню, і перехожі хасиди почали лізти в камеру й кричати: «Слава Україні!» і «Путін ..йло!». Я думаю, що це найкраща відповідь на ваше запитання, ці гасла стали одними з основних кричалок для хасидів в Умані разом з їх основною релігійною «На Нах Нахма Нахман Меуман!».

– Чи відвідав Умань хтось з офіційних осіб української влади?

– Цього року просто під час паломництва Умань відвідали керівник Нацполіції Іван Вигівський та голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Був присутній цього року в Умані консул Ізраїлю. Про інших віп-гостей не з політичної ланки ми не можемо говорити з метою їхньої безпеки.

– Ваш прогноз: скільки хасидів приїде наступного року в Умань?

– І ми, і всі прочани із Ізраїлю, із Штатів, Англії, інших країн сподіваємося, що Україна якнайшвидше здобуде Перемогу, і можна сказати: щойно Україна здобуде Перемогу, кількість прочан зросте, я думаю, що, як мінімум, до 60 тисяч.