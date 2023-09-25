Єдиний в світі музей хореографії

Саме так вважають історики культури, етнографи, хореографи і спеціалісти з історії українського танцю.

20 вересня у Музейному історико-мистецькому просторі в рамках 53-го Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» відкрили оновлений Музей історії українського хореографічного мистецтва. Він передислокувався в центр Кропивницького. Його розмістили на першому поверсі приміщення колишнього Нацбанку в області по вулиці Велика Перспективна, 33.

Історія його створення розпочалася ще у 2004-му році, але відсутність функціонально придатного приміщення не давала змоги це зробити, тому було вирішено розташувати музей на території заповідника-музею І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) хутір «Надія». Це було дуже незручно для поціновувачів хореографічного мистец­тва. Музей був частіше зачинений, чим відкритий для перегляду експозицій. Вже давно хореографічна й мистецька спільноти Кіровоградщини мріяли, щоб цей неймовірний за наповненням унікальними експонатами, танцювальними костюмами з усіх куточків України музей перенесли в обласний центр. І, нарешті, у серпні для нього виділили три кімнати. За короткий проміжок часу колектив краєзнавчого музею переніс і встановив оновлену експозицію. Все зробили власним коштом. Це гарний старт якісного освоєння цього унікального приміщення.

Наразі музей налічує понад 6 тисяч предметів, які демонструють танцювальні традиції України. Фонди складають нагороди, костюми, фото, афіші, програми концертів, книги, газетні та журнальні матеріали, аудіо- та відеоматеріали, сувеніри.

Цікаву історію про колекцію костюмів розповіла завідуюча Музеєм історії українського хореографічного мистецтва Оксана Чонтай. За її словами, легендарний ансамбль «Ятрань» виконував танці усіх регіонів. Тому збирали колекцію, аби показати різнобарв’я українського танцю. Та не вистачало двох костюмів – з Полісся та Слобожанщини. Проблему вирішили дуже просто – провели благодійний концерт, на якому зібрали необхідні кошти, і тепер Музей має повну колекцію.

За словами директора обласного краєзнавчого музею Бориса Шевченка, експозиція музею хореографії побудована на основі концепції, створеної завдяки порадам відомих хореографів.

«Видовий ряд дозволяє хронологічно простежити розвиток українського хореографічного мистецтва в Україні та за її межами, зв’язок зародження української народно-сценічної хореографії у творчості корифеїв українського театру, видатних балетмейстерів минулого з розвитком українського танцю сьогодні», – зауважив Борис Шевченко.

Як зазначив художній керівник народного хореографічного ансамблю «Світанок» Максим Печененко, важливо, що цей мистецький простір стане ще й потужною динамічною локацією для молодіжних тусовок, науковою лабораторією для майбутніх хореографів. «Тут можна буде проводити майстер-класи, семінари. Технічна можливість для цього вже є. Ми любимо українську пісню, український танок і бажаємо, аби до цього залучалося якомога більше людей», – зазначив Максим.

Музей працює з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00 год. Вихідні – субота та неділя.