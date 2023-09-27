Класичний та електричний велосипед: що краще вибрати?

Електротранспорт дедалі частіше з’являється на вулицях наших міст. Одними з таких сучасних засобів пересування є електровелосипеди. Великий вибір товарів у цій категорії ви знайдете в магазині «Велопланета» за посиланням https://veloplaneta.ua/ua/elektrovelosipedy. Електромоделі не лише не поступаються класичним, але й багато в чому перевершують їх. Проте досі люди часто вагаються, який саме тип велосипеда вибрати: звичайний чи електричний. З’ясовуємо, в чому полягає різниця між ними.

Класичний та електричний велосипеди: основна різниця

Стандартний велосипед та його електрична версія мають багато спільного, зокрема схожу конструкцію та призначення. Проте в характеристиках є суттєві відмінності, які часто й впливають на вибір.

Класичний велосипед

Звичайний велосипед — це давно знайомий усім транспорт, який приводиться в дію за допомогою м’язової сили людини. Серед його переваг можна виокремити надійність, економність та сприяння зміцненню здоров’я.

Проте незважаючи на всі плюси, в класичного велосипеда є й певні недоліки. В міських умовах він значно поступається в зручності та швидкості іншим транспортним засобам, таким як автомобіль чи мотоцикл. А щоб кататися було дійсно комфортно та безпечно, важливо підібрати відповідну модель: міську, гірську, шосейну тощо.

Електровелосипед

Електробайк являє собою модифіковану версію велосипеда, яка обладнана двигуном та акумулятором. Завдяки цьому на електровелосипеді можна:

їздити без фізичних зусиль — байк працює за допомогою двигуна, проте якщо є бажання, можна й самому покрутити педалі;

долати велику дистанцію — залежно від моделі можна проїхати від 25 до 100 км на одному заряді;

швидко пересуватися — в середньому швидкість електричного велосипеда складає 25-40 км/год.

При цьому варто враховувати, що електровелосипед важчий за класичний байк (вага першого в середньому 30 кг). Крім того, через складність та меншу надійність конструкції його здебільшого використовують лише для поїздок по місту.

Що краще придбати: класичний чи електричний велосипед?

Вибір між звичайним велосипедом та електробайком залежить від того, в яких умовах та для чого буде використовуватися транспорт. Для туризму чи просто відпочинку на свіжому повітрі краще придбати класичну модель. Якщо ж потрібен повноцінний транспортний засіб для пересування по місту, варто звернути увагу на електробайк.