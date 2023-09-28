Поліцейські нагадують, як убезпечити себе від шахрайства

Однією з шахрайських схем є продаж дешевих товарів «із рук в руки». Щоб уберегти свої грошові кошти та майно від протиправних посягань, дотримуйтеся простих правил. Роз’ясніть людям літнього віку, як можуть діяти шахраї та як необхідно поводитися, а саме:

– у жодному разі не купувати товари у невідомих осіб і тим самим не виказувати наявності у вас грошей;

– не відчиняти двері незнайомим людям, які можуть пропонувати грошові виплати, компенсації, матеріальну допомогу, продаж медичного обладнання, вимірювання тиску і так далі;

– залучити до розмови сусідів або зателефонувати родичам: можливо, шахраї відмовляться від своїх намірів.

У разі появи осіб, які не викликають довіри – одразу повідомляйте правоохоронців. Якщо ви помилилися, поліцейські з’ясують мету перебування незнайомців поряд із вашою домівкою. Разом з тим, ваша уважність сприятиме попередженню шахрайств.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області