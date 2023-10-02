Фестивальні мандри кропивницьких лялькарів

Сьогодні колектив академічного обласного театру ляльок з Кропивницького успішно відіграв заключну виставу програми VI Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок «Мереживо казкове», який протягом 25-29 вересня проходив у Черкасах.

Цьогорічний мистецький форум у сусідній області проводився з використанням кількох майданчиків, серед яких, крім сцени господарів, Черкаського академічного обласного театру ляльок , були задіяні зали шкіл (про що наші митці лише мріють) та садків. Дітвора безпосередньо мала можливість у своїх закладах переглянути і оцінити мистецькі доробки театрів-учасників та винести власну оцінку виконавцям-лялькарям.

Вистави наживо представили українські колективи з Рівного, Полтави, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Львова, Черкас, Миколаєва та Кропивницького. Театр з Молдови брав участь у форматі онлайн.

Повчальна інтерактивна тематична вистава про правила безпечної поведінки на дорозі та у побуті «101, 102, 103… терміново набери!» В.Ставріаніді-Стогодюк, яку кропивницькі лялькарі обрали для фестивального показу, дуже сподобалася і маленьким глядачам у садочку, і школярам, які завітали до театру на закриття театрального форуму.

Колеги-лялькарі теж високо оцінили артистичну майстерність наших виконавців – Максима Борисова, Інни Марченко, Олени Мудрієвської та Тетяни Брички.

Диплом фестивалю поповнить театральну скарбничку творчих здобутків, а захопливі відгуки глядачів і колег сприятимуть у втіленні нових омріяних проєктів.

В умовах воєнного часу такі зустрічі дуже надихають митців, допомагають у пошуку оригінальних форм роботи, які у свою чергу поліпшують психологічний стан юних українців, зміцнюють віру у нашу перемогу і незламність національного духу.

До речі, на зібрані кошти від учасників та глядачів нещодавно проведеного Відкритого фестивалю «Scene-fest», який кропивницькі лялькарі присвятили мужнім воїнам Збройних Сил України, митці придбали і відправили прилад нічного бачення для бійців 61-ї бригади. Тримаймо стрій і підтримуймо наших захисників до перемоги!