Грошей на лікування військових вистачить

У новому статусі приїздила в Кропивницький Юлія Тимошенко.

Близько року команда «Батьківщини» їздить по госпіталях і лікарнях, де лікуються поранені захисники, – передає обладнання, ліки тощо. Минулого ж тижня Юлія Тимошенко відвідала медзаклади в Кропивницькому як членкиня новоствореної парламентської тимчасової комісії з питань медичного обслуговування військових: Кіровоградщина – одна з областей, закріплених за ЮВТ. Перед цим вона побувала на Донеччині. До речі, Тимошенко й ініціювала створення цієї комісії, а тепер її очолює.

Розпочинаючи нараду з провідними фахівцями Кіровоградської обласної лікарні, народна депутатка передусім висловила вдячність лікарям за порятунок захисників та повідомила про мету цих своїх поїздок: зібрати якомога більше інформації про потреби цивільних медзакладів, де лікують поранених військових. За словами Тимошенко, парламентська комісія наполягатиме, щоб ці відомості було враховано при внесенні змін до цьогорічного держбюджету та при розробленні проєкту держбюджету-2024.

Далі Юлія Тимошенко розповіла, які проблеми в цій галузі комісія уже виявила й береться розв’язати.

По-перше, пакети медичних послуг розроблено до великої війни й розраховано на цивільних пацієнтів, тож фінансування цих послуг не покриває витрат на лікування важко поранених військових. Комісія хоче з’ясувати, які пакети медпослуг найчастіше використовуються для лікування поранених військових, щоб МОЗ розробило до тарифів на ці послуги такі коригувальні коефіцієнти, які дозволили б збільшити фінансування.

По-друге, треба скласти перелік найнеобхідніших лікарських засобів, щоб медзаклади купували їх за рахунок фінансування медичних послуг.

По-третє, комісія хоче знати, які протоколи є екстремально необхідними для лікування поранених військових.

По-четверте, у комісії занепокоєні тим, що поранених захисників, які лікуються в цивільних медзакладах, годують так само, як і решту пацієнтів, хоча військові потребують калорійнішої їжі. Отже, слід передбачити в держбюджеті кошти на посилене харчування захисників.

По-п’яте, комісія домагатиметься державного фінансування закупівель новітнього обладнання медзакладами, в яких лікуються військові, та ремонтів їх приміщень (якщо в цьому є нагальна потреба). Отже, потрібен перелік апаратури, приміщень.

Юлія Тимошенко зауважила, що очолювана нею комісія комунікує з урядом і не передбачається (принаймні до перемоги) ніяких дискусій щодо фінансування медичної допомоги захисникам. Держбюджет, за словами народної депутатки, дозволяє фінансувати систему охорони здоров’я суттєвіше. Щоправда, гроші – не з податків, а від закордонних донорів та з емісії Нацбанку.

Запитань і пропозицій від фахівців лікарні було багато. Завідувачка опікового відділення Наталія Корчака сказала, що закінчуються так звані розхідні матеріали, які використовуються у лікуванні опіків, – в Україні вони не виробляються, пакетами медичних послуг не передбачені й дорого коштують, а в обласну лікарню надійшли від волонтерів як гуманітарна допомога. Юлія Тимошенко пообіцяла врегулювати це питання, оскільки виключно на волонтерах система охорони здоров’я не може триматися.

Очільниця лікарні Лариса Андреєва розповіла й про те, що Національна служба здоров’я України не покриває видатків закладу на розхідні матеріали та інструменти, і про невідповідність реальних витрат на лікування фінансуванню цих послуг.

Юлія Тимошенко сказала на це, що не можна скомпрометувати неправильним фінансуванням позитивні зрушення, які відбулися в нашій системі охорони здоров’я, – перехід на оплату за надані послуги, запровадження інституту сімейних лікарів. Почувши, що чиновники НСЗУ радять керівникам лікарень оплачувати послугу з одного пакета за рахунок іншого, народна депутатка сказала, що перехресне фінансування – незаконне, і пообіцяла порушити це питання на національному рівні.

На початку наради, одразу після короткої екскурсії лікарнею, Юлія Тимошенко зауважила, що оснащення закладу справило на неї добре враження. Від пацієнтів знаємо, що й лікарі тут – чудові. Але заклад потребує ще більше сучасної апаратури, коштів на техобслуговування тієї, що є, і на навчання персоналу. Про це Юлії Тимошенко теж сказали.

Віктор Іваненко, «УЦ».