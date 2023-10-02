Guten Tag, Кропивницький

Німецьке місто Крефельд та нідерландське Венло офіційно встановили партнерські відносини з Кропивницьким. Для більш активних стосунків туди направилася делегація на чолі із заступником міського голови Михайлом Бєжаном. Про свої перемовини й відчуття від них розповіли учасники поїздки.

Як сказав секретар міської ради Олег Колюка, цей партнерський договір відбувся за сприяння проєкту «Муніципальні партнерства з Україною», який реалізується за безпосереднім дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Керівник делегації Михайло Бєжан задзначив, що візит здійснювався з конкретною метою – налагодження дружніх відносин між Кропивницьким та містами Крефельд і Венло, а також для опрацювання подальшої співпраці міст у економічній, освітній, соціально-культурній і туристичній сферах. Буде й допомога в оснащенні інклюзивних ресурсних центрів, сховищ у школах та дитячих садочках, внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Кропивницькому. У німецькому місті домовилися про онлайн-навчання наших школярів. Вони будуть навчатися німецької мови.

Мав за мету поїхати в Німеччину та Нідерланди й міський голова Кропивницького – начальник ОВА Андрій Райкович, але не склалося через державні завдання. Він надіслав своє відеозвернення, яке передивилися німецькі та нідерландські партнери.

«У доленосний для всіх українців час кропивничани щиро цінують вашу увагу, допомогу й готові до тісної співпраці в усіх галузях. Ми готові обговорювати як інфраструктурні, так і гуманітарні проєкти. Меморандум про партнерство, про міста-побратими, візит у Крефельд нашої команди – це перший крок надійних і міцних стосунків між нашими містами й нашими громадами. Я вірю, що ми будемо добрими друзями. І разом зустрінемо нашу перемогу!»

У нідерландському місті Венло кропивницька делегація відвідала притулок, у якому проживають наші співвітчизники.

«У Нідерландах ми запросили місцевих підприємців відвідати міжнародну виставку “Агроекспо” у Кропивницькому. Вони згодились. А для себе ми відвідали логістичну зону міста Венло, де з нами щиро поділилися досвідом організації та роботи логістичних центрів», – розповів Михайло Бєжан.

Міста тепер будуть співпрацювати. І не тільки в економічному сенсі. Є ще й культурні напрями.