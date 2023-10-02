Можливості отримання послуг у реабілітаційному відділенні Бобринецької міської лікарні

Бобринецька міська лікарня надає послуги первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі паліативної допомоги та медичної реабілітації.
Станом на 1 вересня 2023 року ліжковий фонд підприємства становить 80 ліжок, зокрема:
об’єднане відділення хірургічного профілю – 33 ліжка, з них:
24 – хірургічного профілю
7– травматологічного профілю
2 – гінекологічного профілю;
педіатричне відділення – 5 ліжок;
терапевтичне відділення – 16 ліжок, з них:
12 – терапевтичного профілю
4 – неврологічного профілю;
інфекційне відділення – 20ліжок;
відділення анестезіології з ліжками ІТ – 6 ліжок.
Завдяки ретельній підготовці, закупівлі необхідного обладнання та залученню кадрів у 2023 році було укладено Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України у кількості 13 пакетів:
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
профілактика,діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах;
езофагогастродуоденоскопія;
цистоскопія;
діагностика,лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ);
стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
стоматологічна допомога дорослим та дітям;
ведення вагітності в амбулаторних умовах;
супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги;
надання первинної медичної допомоги.
З 1 вересня 2023 року наказом директора лікарні створено амбулаторне відділення після гострої та довготривалої реабілітації.
Одним з важливих завдань з реалізації планів розвитку медичного закладу є внесення змін до чинної ліцензії з медичної практики та підписання з Національною службою здоров’я України пакету медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах», а в подальшому створення у складі Бобринецької лікарні та відкриття стаціонарного реабілітаційного відділення та підписання пакету «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах».
Кадрові потреби для реалізації вищезгаданого пакету відіграють головну роль, а тому медичний заклад вже здійснює підготовку медичних кадрів.
Основною метою розвитку Бобринецької лікарні є створення таких умов, щоб у стінах медичного закладу було комфортно як пацієнтам/-кам, так і медикам. В умовах стрімкого розвитку лікарні кожен медичний працівник/-ця повинен усвідомити, що від його особистого внеску залежать життя й здоров’я пацієнтів і пацієнток і майбутнє всієї лікарні.
Проєкт «Створення реабілітаційного відділення для осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною» на базі КЗ «Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради» реалізує ГО «Стратегія майбутнього» за підтримки ПРООН у межах проєкту «Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною» та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.
Прем’єра з багатьма сенсами