Можливості отримання послуг у реабілітаційному відділенні Бобринецької міської лікарні

Бобринецька міська лікарня надає послуги первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі паліативної допомоги та медичної реабілітації.

Станом на 1 вересня 2023 року ліжковий фонд підприємства становить 80 ліжок, зокрема:

об’єднане відділення хірургічного профілю – 33 ліжка, з них:

24 – хірургічного профілю

7– травматологічного профілю

2 – гінекологічного профілю;

педіатричне відділення – 5 ліжок;

терапевтичне відділення – 16 ліжок, з них:

12 – терапевтичного профілю

4 – неврологічного профілю;

інфекційне відділення – 20ліжок;

відділення анестезіології з ліжками ІТ – 6 ліжок.

Завдяки ретельній підготовці, закупівлі необхідного обладнання та залученню кадрів у 2023 році було укладено Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України у кількості 13 пакетів:

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

профілактика,діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах;

езофагогастродуоденоскопія;

цистоскопія;

діагностика,лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ);

стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

стоматологічна допомога дорослим та дітям;

ведення вагітності в амбулаторних умовах;

супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги;

надання первинної медичної допомоги.

З 1 вересня 2023 року наказом директора лікарні створено амбулаторне відділення після гострої та довготривалої реабілітації.

Одним з важливих завдань з реалізації планів розвитку медичного закладу є внесення змін до чинної ліцензії з медичної практики та підписання з Національною службою здоров’я України пакету медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах», а в подальшому створення у складі Бобринецької лікарні та відкриття стаціонарного реабілітаційного відділення та підписання пакету «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

Кадрові потреби для реалізації вищезгаданого пакету відіграють головну роль, а тому медичний заклад вже здійснює підготовку медичних кадрів.

Основною метою розвитку Бобринецької лікарні є створення таких умов, щоб у стінах медичного закладу було комфортно як пацієнтам/-кам, так і медикам. В умовах стрімкого розвитку лікарні кожен медичний працівник/-ця повинен усвідомити, що від його особистого внеску залежать життя й здоров’я пацієнтів і пацієнток і майбутнє всієї лікарні.

Проєкт «Створення реабілітаційного відділення для осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною» на базі КЗ «Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради» реалізує ГО «Стратегія майбутнього» за підтримки ПРООН у межах проєкту «Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою вій­ною» та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.