Нова традиція України

Минулої неділі вперше вся Україна мала на хвилину зупинитися, щоб мовчанням вшанувати подвиг героїв, які загинули, захищаючи державу. Президент Зеленський започаткував традицію: щороку 1 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, у День українського козацтва, захисників і захисниць України, схилити голови під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Правильна ідея, хоча не нова. Щороку весь Ізраїль, віддаючи данину пам’яті полеглим у війнах, завмирає, доки звучить сирена. При цьому не має значення, де громадяни країни перебувають у цей час: йдуть по вулиці, їдуть в транспорті, перебувають на роботі чи вдома. Цього року Україна не завмерла, хоча автомобілісти могли б на хвилину зупинити свої автівки.

Були урочистості на площі Героїв Майдану. Курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ від громади Кіровоградщини поклали квіти до пам’ятних місць захисникам України всіх поколінь.

За особисті мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, було посмертно нагороджено загиблих воїнів. Нагороди отримали батьки, дружини і діти героїв.

Учасник бойових дій Сергій Жолонко написав у соцмережах: «Живим – життя, загиблим – спокій і вічна пам’ять. Але живі, шануйте полеглих героїв, підтримуйте наших воїнів, витягуйте бранців з полону!» І дотримуйтеся традицій. Завмерти на хвилину – найменше, чим ми можемо віддячити нашим захисникам і захисницям.