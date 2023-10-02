От банкротства к популярности: возрождение виски Томатин

Легенды некоторых брендов виски удивительны и вдохновляют, доказывая, что даже после самых тяжелых периодов можно восстать и обрести новую славу.

История виски Томатин является ярким примером перехода от банкротства к мировому признанию. Она началась более века назад и продолжается до сих пор.

Рождение бренда

Расположенная на высоте более 300 метров в горах рядом с Инвернессом, дистиллерия Tomatin Distillery была основана в 1897 году на пике викторианского бума виски.

Этот регион, известный своими традициями незаконного производства виски с 1700-х годов, стал отправной точкой для бренда, который с течением времени завоевал признание во всем мире. Сегодня у каждого есть возможность приобрести виски Томатин и насладиться вкусом этого элитного напитка.

Однако прежде чем получить славу, виски прошел долгий путь, сталкиваясь с трудностями и препятствиями.

Крах и возрождение

Трудные времена не обошли стороной дистиллерию Tomatin. Несмотря на начальный успех и стойкость бренда, в 1906 году предприятие было вынуждено закрыться.

Однако надежда на возрождение не покидала бренд. В 1909 году опытные торговцы вином и другими алкогольными напитками приобрели компанию, дав ей новую жизнь под названием New Tomatin Distillers Company Ltd.

Тем не менее, экономическая депрессия 1980-х годов стала испытанием для дистиллерии, приведя к повторному закрытию и демонтажу многих ее кубов.

Все изменилось в феврале 1986 года, когда две японские компании Takara Shuzo и Okura&Co купили предприятие. Они не только возродили производство, но и запустили новую волну инноваций, превратив Tomatin в мирового игрока в индустрии виски.

Особенности напитка

Отражая традиции и мастерство шотландских производителей, каждая бутылка этого напитка выделяется уникальностью. В виски Tomatin можно выделить следующие особенности:

Крепость и выдержка. Минимальная крепость виски Tomatin составляет 40%, максимальная — 53,9%. Сроки выдержки напитка варьируются от 10 до 40 лет, что позволяет ценителям наслаждаться разнообразными вкусовыми оттенками.

Примечательный аромат. Он суховатый, но вместе с тем нежный и хорошо сбалансированный.

Награды и признания. Н апиток был удостоен четырех наград на международном конкурсе San Francisco World Spirits Competition в 2014 году. Это подтвердило его высокий статус среди односолодовых виски.

Виски Tomatin — не просто напиток, это символ традиций, мастерства и непревзойденного качества, искусно воплощенного в каждой бутылке. Приобрести этот вид виски можно в маркете важных штук Маудау.

Уникальный вкус и аромат, а также многочисленные международные награды подтверждают его высокий статус среди других великолепных алкогольных напитков Шотландии.