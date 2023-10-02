Від банкрутства до популярності: відродження віскі Томатін

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Легенди деяких брендів віскі дивовижні й надихають, доводячи, що навіть після найважчих періодів можна повстати та здобути нову славу. Історія віскі Томатін є яскравим прикладом переходу від банкрутства до світового визнання. Вона розпочалася понад століття тому та триває досі.

Народження бренду

Розташована на висоті понад 300 метрів у горах поруч з Інвернесом, дистилерія Tomatin Distillery була заснована в 1897 році на піку вікторіанського буму віскі.

Цей регіон, відомий своїми традиціями незаконного виробництва віскі з 1700-х років, став відправною точкою для бренду, який із плином часу завоював визнання в усьому світі. Сьогодні в кожного є можливість придбати віскі Томатін і насолодитися смаком цього елітного напою.

Однак, перш ніж здобути славу, віскі пройшло довгий шлях, стикаючись із труднощами та перешкодами.

Крах і відродження

Важкі часи не обійшли стороною дистилерію Tomatin. Попри початковий успіх і стійкість бренду, в 1906 році підприємство було змушене закритися.

Однак надія на відродження не полишала бренд. У 1909 році досвідчені торговці вином та іншими алкогольними напоями придбали компанію, давши їй нове життя під назвою New Tomatin Distillers Company Ltd.

Проте економічна депресія 1980-х років стала випробуванням для дистилерії, призвівши до повторного закриття та демонтажу багатьох її кубів.

Усе змінилося в лютому 1986 року, коли дві японські компанії Takara Shuzo та Okura&Co купили підприємство. Вони не тільки відродили виробництво, а й запустили нову хвилю інновацій, перетворивши Tomatin на світового гравця в індустрії віскі.

Особливості напою

Відображаючи традиції та майстерність шотландських виробників, кожна пляшка цього напою виділяється своєю унікальністю. У віскі Tomatin можна виділити такі особливості:

Міцність і витримка. Мінімальна міцність віскі Tomatin становить 40%, максимальна – 53,9%. Терміни витримки напою варіюються від 10 до 40 років, що дає змогу поціновувачам насолоджуватися різноманітними смаковими відтінками.

Примітний аромат. Він сухуватий, але водночас ніжний і добре збалансований.

Нагороди та визнання. Напій був відзначений чотирма нагородами на міжнародному конкурсі San Francisco World Spirits Competition 2014 року. Це підтвердило його високий статус серед односолодових віскі.

Віскі Tomatin – не просто напій, це символ традицій, майстерності та неперевершеної якості, майстерно втіленої в кожній пляшці. Придбати цей віскі можна в маркеті важливих штук Маудау.

Унікальний смак і аромат, а також численні міжнародні нагороди підтверджують його високий статус серед інших чудових алкогольних напоїв Шотландії.