Як мокре горить

Понад шість років тому у тодішнього судді Кіровоградського районного суду Миколи Сарапа і кропивницького адвоката Олександра Пантелеєва виникли неприємності – 17 січня 2017 року їх затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. 10 жовтня нинішнього року у Городищенському районному суді на Черкащині має відбутися засідання у процесі, де ці двоє фігурують як обвинувачені. Інформацію про це ми знайшли на порталі «Судова влада України» в розділі «Стан розгляду справ».

Про затримання судді Сарапа й адвоката Пантелеєва громадськість дізналася з пресрелізу СБУ, де повідомлялося, що вони підозрюються в отриманні трьох тисяч доларів за призначення умовного, не пов’язаного з позбавленням волі, покарання персонажеві якогось кримінального провадження. Повідомлялося, що частину тих грошей було виявлено в автомобілі судді, іншу частину – в помешканні адвоката. Оскільки вироки ухвалюються виключно суддями, громадськість припустила, що головний підозрюваний – Сарап, а Пантелеєву інкримінують посередництво.

Як не дивно, досудове слідство у цій справі завершилося відносно швидко – у липні 2017 року матеріали стосовно Сарапа і Пантелеєва потрапили на розгляд у Кам’янський районний суд на Черкащині. Але знайшлися причини передати справу в Смілянський районний суд, а потім у Городищенський. У Городищах вони досліджуються з 2019 року.

Здається, все йде до того, щоб звільнити Сарапа і Пантелеєва від карної відповідальності через давність інкримінованого їм правопорушення.

Варто зауважити, Микола Сарап порвав з правосуддям ще на початку цієї історії. 23 січня 2017 року він подав у Вищу раду правосуддя заяву про намір вийти у відставку, і його бажання задовольнили. Він і раніше подавав такі заяви, але відкликав їх.

У відставці, як і багато його колег, Микола Борисович відчув, що не вистачає на прожиття, і заходився судитися з державою – вимагав перерахувати призначене йому довічне грошове утримання відповідно до новітніх суддівських зарплат. На порталі «Судова влада України» є інформація про кілька адміністративних проваджень за участі Миколи Сарапа. Одного разу він попросив зарахувати до суддівського стажу 23 місяці і вісім днів служби в Радянській армії. Зарахували.

Віктор Іваненко, «УЦ».