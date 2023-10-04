Е-медкнижки та медогляди по-новому

З 1 жовтня 2023 року набуває чинності Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX “Про систему громадського здоров’я” (далі – Закон № 2573-ІХ). Одночасно втрачає чинність Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Що змінюється? Особливої уваги заслуговує стаття 45 нового Закону про систему громадського здоров’я, у якій йдеться про обов’язкові медичні огляди.

Частиною 1 статті 45 Закону № 2573-ІХ визначено, що обов’язкові медичні огляди організовуються і здійснюються у порядку, встановленому МОЗ. Дані про результати обов’язкових медичних оглядів працівників вносяться до їх електронної медичної книжки в електронній системі охорони здоров’я. А також введено нове поняття – електронна медична книжка.

Крім того, у частині 2 статті 45 Закону № 2573-ІХ визначено, що працівники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обслуговуванням населення згідно з переліком МОЗ, працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

Також передбачено: працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюються від роботи й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Тож окрім набрання чинності нового Закону про систему громадського здоров’я слід очікувати нові порядки про проходження медоглядів від МОЗ.

Станом на сьогоднішній день до затвердження Міністерством охорони здоров’я нового порядку про обов’язкові медичні огляди під новий Закон у сфері медоглядів необхідно користуватися постановою КМУ від 23.05.2001 № 559, якою затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, а також наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області