Учасники бойових дій мають право на безоплатну правничу допомогу: куди звертатися та як можуть допомогти юристи

Понад 10 тисяч ветеранів війни та військовослужбовців звернулися до системи безоплатної правничої допомоги від початку 2023 року. Серед поширених питань цієї категорії клієнтів – підстави звільнення з військової служби, порядок переведення до іншої військової частини, а також ті, що стосуються сімейних правовідносин, зокрема стягнення аліментів, розлучення, оформлення спадщини. Розповідаємо, як учасникам бойових дій отримати безоплатну правничу допомогу та в яких випадках може допомогти система БПД.

Учасники бойових дій мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги: від консультацій до представництва інтересів у суді.

Допомогу штатних юристів центрів з надання безоплатної правничої допомоги або адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, ці люди можуть отримати, наприклад, для:

оскарження дій чи бездіяльності військової частини, органів влади;

оформлення чи перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг;

виправлення помилок у нарахуваннях за комунальні послуги;

вирішення сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини;

розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Водночас військовослужбовці, які не мають статусу УБД, можуть звернутися до системи БПД по первинну правничу допомогу: консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів, крім документів для звернення до суду.

З якими проблемами звертаються учасники бойових дій

Від початку цього року до системи БПД уже звернулося понад 4,9 тис. ветеранів війни.

Ще понад 5 тис. звернень надійшло від військовослужбовців. Їх здебільшого цікавлять питання з трудового, сімейного та адміністративного права, наприклад:

отримання відпусток та компенсацій за невикористану відпустку;

звільнення з військової служби;

переведення до іншої військової частини;

сплата аліментів;

встановлення батьківства;

реєстрація права власності на майно.

Приклади допомоги

Допомогли ветерану стягнути з боржника кошти за несвоєчасне виконання рішення суду

До Одеського бюро правової допомоги звернувся Олександр з питанням щодо неналежного виконання рішення суду. Як пояснив чоловік, ще у 2014 році рішенням суду на його користь було стягнуто матеріальну шкоду в розмірі понад 220 тис. гривень. Оскільки боржник добровільно сплачувати борг не захотів, Олександр звернувся до державної виконавчої служби. Втім стягнути борг в примусовому порядку вдалося лише в жовтні 2022 року.

Оскільки боржник несвоєчасно виконав рішення суду, Олександр мав намір стягнути додатково 3 % річних від простроченої суми та інфляційні витрати за всі 8 років невиконання рішення суду.

Олександр — ветеран війни і має право на всі види правничих послуг від системи БПД. Представляти його інтереси у суді призначили адвокатку Наталію Петренко, яка співпрацює з системою БПД.

Готуючи позовну заяву до суду, адвокатка здійснила розрахунок, відповідного до якого інфляційні збитки склали 160 тис. гривень, а 3 % річних — 35 тис. гривень. Доказами у справі стали: рішення суду про стягнення матеріальної школи, рішення апеляційної та касаційної інстанції, якими залишено рішення суду першої інстанції без змін, постанови про відкриття виконавчого провадження та копії квитанцій.

Суд позов задовольнив в повному обсязі. Не погодившись з рішенням суду, боржниця подала апеляційну скаргу, проте Одеський апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Допомогли встановити опіку над матір’ю

До Запорізького бюро правової допомоги звернувся учасник бойових дій Степан. Чоловік розповів, що його матір — особа з інвалідністю з дитинства, яка потребує постійного догляду.

Запорізький місцевий центр з надання БВПД доручив цю справу адвокатці Надії Силкіній, яка співпрацює з системою БПД. Адвокатка підготувала заяву до суду та представляла інтереси клієнта під час засідання.

Для того щоб син міг опікуватися матір’ю, спочатку її потрібно було визнати недієздатною. Тож адвокатка зібрала докази, які засвідчили, що мати заявника потребує постійного догляду та опіки, а тоді звернулася до суду із клопотанням про призначення судово-психіатричної експертизи, за результатом якої було визначено, що мати Степана не може розуміти значення своїх дій і керувати ними.

У заяві до суду двокатка зазначила, що Степан проживає разом із матір`ю, тривалий час здійснює догляд та надає їй всю необхідну допомогу. Інших родичів, які б могли надавати допомогу, жінка не має.

Суд задовольнив заяву в повному обсязі. Визнав жінку недієздатною та призначив Степана її опікуном.

Довели, що постанова про накладення штрафу є безпідставною

До Лановецького бюро правової допомоги звернувся Олег. Чоловік розповів, що його зупинили патрульні. Він не мав із собою паперового посвідчення водія, але знав, що документ в «Дії» є чинним, тож показав його поліцейським.

За декілька днів Олег дізнався, що йому виписали штраф, оскільки він нібито не пред’явив водійське посвідчення патрульним. Чоловік обурився, адже правопорушення він не вчиняв, а копію протоколу не отримував.

Оскільки Олег є учасником бойових дій, він має право на вторинну правову допомогу. Для представництва його інтересів призначили адвокатку Мирославу Вальчук, яка співпрацює з системою БПД.

Ознайомившись з матеріалами справи та узгодивши правову позицію з клієнтом, адвокатка підготувала позовну заяву про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Адвокатка зазначила, що законодавцем передбачена можливість використання електронного посвідчення, тобто водій може пред’явити E-посвідчення та E-свідоцтво на смартфоні. При цьому посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланках, а також документ, що посвідчує особу, додатково показувати не потрібно.

Суд задовольнив позов в повному обсязі, скасувавши постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення.

Як звернутися по допомогу до системи БПД

Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Безкоштовні також дзвінки з мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103.

Якщо вам зручно отримати правничу допомогу письмово, напишіть у Telegram-бот https://t.me/LegalAidUkraineBot

Або звертайтеся до найближчого бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.

Якщо ж вам потрібна допомога зі зверненням до суду (допомога зі складенням заяви, представництво інтересів у суді), відвідайте найближче бюро правничої допомоги та подайте такі документи: заяву (допоможуть написати у бюро), паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення учасника бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги можна подати також онлайн. Як це зробити — в інструкції: https://legalaid.gov.ua/elektronne-zvernennya/